ЄС про референдум в Молдові: "безпрецедентне втручання" РФ

Референдум і вибори в Молдові пройшли за "безпрецедентного втручання і залякування з боку Росії", кажуть в ЄС. В ОБСЄ також кажуть про іноземне втручання. Майя Санду заявила про спроби "купити" 300 тисяч голосів.

В Європейському Союзі вважають, що референдум щодо євроінтеграції Молдови відбувся в умовах "безпрецедентного втручання" Росії. "Це голосування відбулося за безпрецедентного втручання і залякування з боку Росії та її ставлеників, спрямованих на дестабілізацію демократичних процесів у Республіці Молдова", - заявив у понеділок, 21 жовтня, речник ЄС Петер Стано, цитує Reuters.

Він додав, що подібні спроби втручання з боку РФ та її сателітів тривалі і відбувається не лише у Молдові, але й в країнах Євросоюзу і це "довгострокова боротьба". "Ми, як Європейський Союз (…) поважаємо певні принципи, зокрема закони, але Росія, її виконавці та ставленики не поважають їх", - наголосив Стано.

ОБСЕ: вибори були добре організованими

Про іноземне втручання та активне поширення дезінформації в Молдові заявили і спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), зазначає Reuters. Втім, вони не уточнили хто саме втручався у виборчий процес.

Водночас спостерігачі ОБСЄ вважають, що вибори і референдум в Молдові були добре організовані. Місія у звіті оцінила голосування "переважно позитивно", але відзначила кілька процедурних проблем і зловживання адміністративним ресурсом під час кампаній.

Санду: Кримінальні угруповання намагалися "купити" 300 тисяч голосів

Чинна президентка Молдови Майя Санду, яка, за попередніми підрахунками, проходить у другий тур виборів, своєю чергою заявила, що "кримінальні угруповання, об'єднавшись із іноземними силами, атакували нашу країну брехнею та пропагандою", повідомляє молдовське видання NewsMaker.

"У нас є докази та інформація про те, що кримінальне угруповання мало намір купити 300 тисяч голосів. Це безпрецедентне шахрайство, мета якого - скомпрометувати демократію. Їхня мета - посіяти страх і паніку в суспільстві. Ми не припинимо захищати свободу та демократію. Ми чекаємо підсумкових результатів і повернемося з рішеннями", - пообіцяла Санду.

У ЄС вітають Молдову з європейським вибором

Попри те, що офіційно остаточні результати голосування не референдумі щодо євроінтеграції Молдови на момент публікації новини ще не були підбиті, а голоси розділилися практично рівно, схоже, що позитивна відповідь щодо курсу країни на вступ в ЄС набирає більше голосів. Так, за результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 99,5 відсотка бюлетенів за підтримку євроінтеграції проголосували 50,42 відсотка виборців, а проти - 49,58 відсотка.

"Народ Молдови сказав своє слово: наше майбутнє в ЄС тепер буде закріплене в Конституції. Ми билися чесно в нечесній боротьбі - і перемогли", - вже написала Санду в соцмережі X.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також уже привітала народ Молдови і президентку країни з цим вибором.

"Ви знову це зробили! Перед лицем гібридної тактики Росії Молдова демонструє, що вона незалежна, сильна і хоче європейського майбутнього!", - зазначила вона у відповідь на допис Санду.

Своєю чергою президентка Європейського парламенту Роберта Мецола подякувала Молдові за "хоробрість" і окремо відзначила роль Санду. "Ваше лідерство і мужність змінили напрям історії. Європа - це Молдова. Молдова - це Європа", - наголосила вона.