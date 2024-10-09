"Підірвати проєвропейський курс". ЄП про тиск РФ на Молдову

Молдова напередодні президентських виборів та референдуму про вступ до ЄС опинилася під потужним тиском з боку Росії, яка намагається вплинути на результат голосування, заявили у Європарламенті.

Європарламент рішуче засуджує втручання та гібридні операції Росії, "спрямовані на дестабілізацію виборчих процесів, безпеки, суверенітету та демократичних засад Молдови", щоб "підірвати проєвропейський курс країни" напередодні президентських виборів і референдуму про вступ до ЄС, призначених на 20 жовтня. Тому європейські законодавці закликають Євросоюз та його держави-члени надати Кишиневу всю необхідну фінансову та технічну допомогу для зміцнення "спроможностей реагувати на гібридні загрози" з боку РФ. Про це йдеться у резолюції Європарламенту про зміцнення стійкості Молдови до російського втручання, ухваленої у середу, 9 жовтня, у Страсбурзі. Документ підтримали 508 депутатів, 53 проголосували проти, 104 утрималися.

ЄС має допомогти Молдові боротися з російським впливом

У резолюції говориться про "особливу важливість протидії хибним російським наративам", оскільки їхньою метою є втручання у внутрішню політику Молдови та "виправдання агресивної війни Росії проти України". У зв'язку з цим Європарламент закликає ЄС прийняти додаткові цільові санкції щодо осіб та організацій, "відповідальних за дії, котрі підривають або загрожують суверенітету та незалежності Молдови, а також демократії, стабільності та безпеці країни".

У Брюсселі цінують підтримку, яку Кишинів надає Україні з початку російського широкомасштабного вторгнення. Резолюція закликає ЄС та його держави-члени допомогти Молдові вирішити проблеми, спричинені війною в Україні: "велика кількість біженців, інфляція, загрози припинення постачання енергоносіїв".

Надати фінансову та технічну допомогу Кишиневу

У документі дається висока оцінка реформ, проведених молдавською владою для євроінтеграції країни. Євродепутати закликали Єврокомісію збільшити технічну підтримку Кишинева для сприяння процесові вступу до ЄС, а також "розробити надійні фінансові інструменти, адаптовані до конкретних потреб Молдови", щоб допомогти цій країні вирішити її економічні та структурні проблеми. Крім цього, Європарламент вважає за необхідне "пришвидшити поступову інтеграцію Молдови до ЄС та єдиного ринку, дозволивши участь у нових ініціативах та програмах ЄС, які принесуть відчутні соціально-економічні вигоди у певних сферах ще до офіційного вступу країни до ЄС".

Для боротьби з дезінформацією та російською пропагандою в Молдові резолюція пропонує країнам-членам налагодити співпрацю з Кишиневом у сфері стратегічних комунікацій, надавати підтримку молдавським журналістам та громадянському суспільству "у просуванні незалежного російськомовного медіаконтенту та підвищенні суспільної інформаційної грамотності".

"Путін фінансує проросійські кампанії у Молдові"

Лише у вересні з Росії надійшло понад 15 млн. доларів на підкуп виборців Молдови. "Це у 30 разів більше, ніж річний бюджет найбільшої молдавської партії", - зазначив під час дебатів, присвячених резолюції, нідерландський депутат від групи "зелених" Райнер ван Ланшот. За його словами, Москва намагається дестабілізувати ситуацію, але Молдова "не піддається". "Коли Росія спробувала шантажувати Кишинів і припинила постачання енергоносіїв, Молдова швидко адаптувалася, коли Кремль спробував повалити демократичний уряд, цей сценарій швидко викрили. І зараз, незважаючи на російські гроші та дезінформацію, Молдова чинить опір", - заявив політик. За його словами, Кишинів протистоїть російському втручанню так само, як Київ та Тбілісі. "Молдавани навіть створили смачне вино із сортів винограду Молдови, Грузії та України, яке назвали "Свобода", - повідомив ван Ланшот.

У кожного, хто побував у Молдові, складається враження, що ця країна вже є членом ЄС, бо там скрізь видно європейські прапори та символіку, сказав німецький євродепутат від Європейської народної партії Давид МакАлістер (David McAllister). Кишинів нещодавно розпочав переговори про вступ до ЄС, але зараз громадяни цієї країни "стоять на роздоріжжі й мають вирішити, куди їм рухатися далі". "Чи буде цей рух шляхом до ЄС, чи вони звернуть у сіру зону впливу Кремля, який продовжуватиме втручатися в політику їхньої держави та зневажатиме їхні цінності?" – поставив запитання політик. Він закликав країни-члени ЄС надати Молдові "всю необхідну фінансову допомогу", щоб допомогти президентці країни Маї Санду та її уряду, які "працюють в умовах безпрецедентного тиску Росії".

Російська експансіоністська верхівка під керівництвом Путіна навіть не приховує, що втручається у внутрішні справи європейських демократій, зокрема, розгортаючи кампанії з дезінформації в державах, яким надано статус країн-кандидатів, заявив португальський євродепутат від групи соціалістів Франциско Асіс. За його словами, "Путін фінансує проросійські кампанії, щоб змусити громадян Молдови відмовитись від ЄС під час референдуму". "Путін боїться ЄС та його впливу, і тому ми не можемо залишити Молдову, ми маємо зобов'язання допомогти людям цієї країни", - заявив Асіс.