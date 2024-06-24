Вступ України і Молдови до ЄС - виклик Кремлю

Починаючи переговори про вступ України і Молдови до Європейського Союзу, Київ, Кишинів та Брюссель кидають новий виклик Кремлю, відповісти на який Росії особливо нема чим, вважає журналіст Костянтин Еггерт.

Очільник Європейської Ради Шарль Мішель, президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Майя Санду у Києві, листопад 2023 року Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

29 листопада 2013 року. Вільнюс. Вечір. Я стою поряд з демонстрантами, переважно молодими людьми, які скандують: "Януковичу, підпиши!". Вони створили живий коридор від виходу з готелю Kempinski до входу до Палацу великих князів литовських, де відбувався саміт Східного партнерства ЄС.

Здійснилася мрія, про яку говорили на Майдані

Люди, які приїхали з України, закликали свого тодішнього президента Віктора Януковича поставити підпис під угодою про асоціацію з ЄС - чому всіляко протидіяла Москва. Янукович документ не підписав. Після цього почалися демонстрації в Києві, відбувся жорстокий розгром поліцією імпровізованого табору протестувальників-студентів, протести на Майдані, втеча Януковича з країни, анексія Криму, бойові дії на Донбасі та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Костянтин Еггерт

Через 11 років мрія вільнюських демонстрантів не просто здійснилася. Того листопадового вечора вони й мріяти не могли про те, що Україна разом із Молдовою 25 червня 2024 року почне переговори вже не про партнерство, а про вступ до Європейського Союзу.

Ці переговори можуть тривати роками і навіть десятиліттями, як показує приклад Туреччини. Враховуючи стан економік і державних структур, корупцію та необхідність приведення гігантського корпусу законів двох країн у відповідність до законодавства ЄС, так, швидше за все, і буде.

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Проте політичний символізм початку діалогу з Києвом та Кишиневом важко переоцінити. Незважаючи на путінську агресію проти однієї країни та наявність російських військ і сепаратистського утворення в іншій, ЄС каже українцям та молдаванам: "Ви гідні бути і будете з нами!".

Якщо згадати нещодавнє визнання статусу кандидатки на вступ до ЄС для Грузії, то можна сказати: ЄС ухвалив принципове рішення кинути політичний виклик Путіну. Знову ж символічно Брюссель за день до цього запровадив новий пакет санкцій щодо Росії.

У чомусь це навіть драматичніший крок для РФ, ніж приєднання у 2004 році до ЄС і НАТО країн Балтії. Їхня окупація сталінським СРСР ніколи не піддавалася сумніву. Незважаючи на невдоволення Москви, переговори про вступ і рішення про включення балтійських держав припали на період розквіту відносин ЄС і Росії, коли ніхто і в страшному сні не міг уявити виникнення в ній режиму, подібного до теперішнього.

Інструменти Путіна: шантаж Молдови та пропаганда в ЄС

Російське керівництво намагатиметься відповісти на новий виклик ЄС. Але як? Україну воно вже мучить не перший рік і продовжуватиме це робити максимально жорстоко. У нових умовах не можна виключити, що Кремль натисне на владу невизнаної "Придністровської молдавської республіки" (ПМР) і вимагатиме її вступу до складу Росії, спираючись нібито на бажання самих жителів регіону. Тим паче, що в цьому регіоні мешкає понад двісті тисяч власників російських паспортів.

Однак тут постає проблема. По-перше, Кремль не може ефективно контролювати територію Придністров'я - через географічне розташування. Російський гарнізон там невеликий. І хоча Молдова не має сил на війну, її керівництво цілком може звернутися за допомогою до уряду сусідньої Румунії - члена НАТО. У Молдові проживає близько мільйона людей, які мають румунське громадянство. Бухарест матиме серйозні підстави підтримати Кишинів і сприяти організації ефективної блокади Придністров'я.

Але, по-друге, і, можливо, це навіть важливіше - у Тирасполі може виявитися недостатньо охочих зробити такий крок. Оскільки Придністров'я є територією Молдови, придністровський бізнес користується перевагами асоціації з ЄС, зокрема й відкриттям компаній на території союзу. Втрачати це багато хто не захоче.

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В іншому регіоні Молдови - Гагаузії, - сепаратистські настрої теж сильні, але реально забезпечити свій суверенітет, знову ж з географічних причин, гагаузьким сепаратистам, підтримуваним Москвою, все одно не вдалося б.

Чого справді варто очікувати від Кремля, то це максимально широкої та тривалої пропагандистської кампанії в самому ЄС з дискредитації ідеї членства України, Молдови та Грузії. Кремль використовуватиме для цього союзників з числа радикальніших партій і політиків - як лівих, так і правих. Втім, навіть опоненти ідеї членства чудово розуміють: шлях двох країн до ЄС буде довгим. Ця тема, на відміну, скажімо, від міграції з Близького Сходу та Африки, не є настільки актуальною для громадян країн ЄС, щоб розпалити в суспільстві настільки гарячі суперечки, щоб це справило вплив на політику.

Тож 25 червня стане історичним днем. Хоч би скільки тривали переговори з Україною та Молдовою, Європейський Союз зробить рішучий і вирішальний крок, вступаючи на територію пострадянського простору. У певному розумінні, цього дня Радянський Союз остаточно помре.

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