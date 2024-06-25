ЄС розпочав переговори про членство з Молдовою

Переговори про приєднання до Євросоюзу з Молдовою офіційно розпочалися з міжурядової конференції в Люксембурзі, куди прибули делегації з Кишинева і Брюсселя.

Переговори про вступ до Європейського Союзу з Молдовою розпочалися у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі. Їхній перший етап - міжурядова конференція (МУК) сторін, на яку прибула молдавська делегація під керівництвом прем'єр-міністра Доріна Речана. Від Євросоюзу в конференції беруть участь міністри всіх 27 країн, очолює делегацію міністр закордонних справ Бельгії, що головує в Раді ЄС, Хаджа Лахбіб. Перед початком міжурядових конференцій із Молдовою та Україною, що завершилася годиною раніше, міністерка назвала те, що відбувається, історичним моментом.

Наступні етапи

Після МУК, імовірно, вже в липні, розпочнеться підготовчий процес до основної частини переговорів: скринінг. Це двосторонні зустрічі, під час яких Молдова представить рівень наближення свого законодавства до права ЄС за 35 переговорними главами.

Скринінг завершиться звітом Єврокомісії про відповідність її законодавства праву ЄС за кожною з глав. Зазвичай цей процес триває щонайменше рік, але з Україною і Молдовою він може завершитися і раніше, повідомив високопосадовець Євросоюзу на попередньому брифінгу в Брюсселі, "тому що нам добре відомий рівень підготовленості обох країн".

Після скринінгу сторони розпочнуть перший блок переговорів. Згідно з новою методологією Євросоюзу від 2020 року, переговори починаються з глав 23 (судова система та основні права) і 24 (правосуддя, свобода і безпека).

Мета переговорів полягає в тому, щоб держава-кандидат повністю прийняла законодавство ЄС і при вступі забезпечила його абсолютне дотримання. Переговорний процес завершується тільки після закриття всіх переговорних глав, згрупованих у 6 тематичних блоків.