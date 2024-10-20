ЦВК Молдови визнала, що референдум про вступ в ЄС відбувся

Явка на виборах президента Молдови і референдумі про вступ країни в ЄС подолала необхідний поріг. Голосування триватиме до 21:00.

У неділю, 20 жовтня, в Молдові проходять президентські вибори і референдум щодо закріплення у Конституції наміру країни вступити в Європейський Союз. Станом на 18:00 на референдумі проголосували 42,44 відсотка виборців, і Центральна виборча комісія країни визнала його таким, що відбувся, повідомляє молдовське видання NewsMaker. Для ухвалення такого рішення необхідно було, аби явка сягнула 33,33 відсотка виборців.

Явка на виборах президента перевищила 33 відсотки ще станом на 15:00. Станом на 19:30, вона наближається до 50 відсотків.

Голосування в Молдові розпочалося о 7:00, виборчі дільниці закриються о 21:00. Очікується, що після цього Центральна виборча комісія країни оголосить попередні підсумки голосування.

Хто балотується в президенти Молдови

У президентських виборах загалом беруть участь 11 кандидатів. Фавориткою вважається чинна президентка Майя Санду, яка балотується на другий термін. Втім, у разі, якщо їй не вдасться набрати 50 відсотків голосів виборців, 3 листопада буде проведений другий тур виборів.

Головними конкурентами Санду, згідно з соціологічними опитуваннями, є кандидат від Партії соціалістів, колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло і кандидат від "Нашої партії", колишній мер міста Бєльці, бізнесмен Ренато Усатий. За першого за різними опитуваннями готові проголосувать від 9 до 11,6 відсотка виборців, за другого - від 6,4 до 13,3 відсотка, пише NewsMaker.

Стояногло вважається проросійськими політиком, тоді як Усатий, який тривалий час жив і працював у Москві, згодом попросив позбавити себе і своїх батьків російського громадянства. На вибори він йшов під лозунгом "Молдову врятує диктатура!".

Підривна діяльність РФ

Перед виборами і референдумом Росія розгорнула в Молдові широку пропагандистську та дезінформаційну кампанії. На нещодавніх дебатах у Європарламенті йшлося, що лише у вересні з Росії надійшло понад 15 мільйонів доларів на підкуп виборців у країні.

У резолюції Європарламенту наголошувалося, що через втручання та гібридні операції РФ "спрямовані на дестабілізацію виборчих процесів, безпеки, суверенітету та демократичних засад Молдови", щоб "підірвати проєвропейський курс країни".

За даними ЗМІ, РФ намагалася не лише сприяти перемозі проросійських кандидатів у президенти, але й завадити позитивному голосуванню на референдумі, зокрема, просуваючи заклики не брати в ньому участь, аби завадити достатній явці виборців.