У Молдові затримали генпрокурора за підозрою в корупції

Генерального прокурора Молдови Олександра Стояногло відсторонили від посади у вівторок, 5 жовтня, через порушення проти нього кримінальної справи. Його затримали на 72 години у зв'язку з підозрою у зловживанні службовим становищем та корупції.

Як повідомив міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко, проти Стояногло порушив справу прокурор, призначений Вищою радою прокурорів. На період слідства повноваження генпрокурора буде призупинено, написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

За даними агенції "Інтерфакс", Стояногло звинувачують у здійсненні низки сумнівних транзакцій, пов'язаних із засудженим олігархом В'ячеславом Платоном.

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Зловживання службовим становищем та корупція

Своєю чергою, прокурор Віктор Фуртуне, який веде кримінальну справу Стояногло, заявив, що у ній об'єднані обвинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу Молдови: зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, пасивна корупція та давання неправдивих свідчень.

На час затримання Стояногло утримуватиметься у слідчому ізоляторі поліції. Після закінчення терміну утримання під вартою прокурори звернуться до суду для визначення подальшого запобіжного заходу.

Генпрокурор говорить про помсту президенки

Сам Стояногло назвав своє затримання "зведенням з ним рахунків" з боку президенки Молдови Майї Санду, повідомляє Reuters.

Минулого тижня у Молдові було ухвалено поправки в законодавство, згідно з яким президент країни і Вища рада прокурорів отримали право створити комісію для оцінки діяльності генпрокурора. У разі незадовільної оцінки генпрокурора можуть достроково відправити у відставку, попри те, що його призначають на сім років.

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Стояногло очолив генеральну прокуратуру Молдови у листопаді 2019 року. Його призначив попередній президент країни Ігор Додон за кілька тижнів до своєї відставки і передачі влади Санду.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року молдовського бізнесмена В'ячеслава Платона засудили до 18 років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Ця справа пов'язана зі зникненням одного мільярда доларів США з банківської системи Молдови. Кошти зникли перед парламентськими виборами 2014 року. Викриття цього факту призвело до багатотисячних протестів у країні.