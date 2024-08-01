Молдова оголосила персоною нон ґрата дипломата РФ

МЗС Молдови вислало російського дипломата після арешту двох чиновників, яких підозрюють в передачі інформації Росії. Москва пообіцяла відповідь.

З Молдови вислали російського дипломата, якого оголосили персоною нон ґрата за підозрою у веденні діяльності, "несумісної з дипломатичним статусом". Про це у четвер, 1 серпня, повідомило міністерство закордонних справ Молдови .

Це сталося після затримання 30 липня начальника юридичного департаменту парламенту Молдови Іона Крянге і одного зі співробітників прикордонної поліції, які нібито передавали інформацію заступнику аташе з питань оборони російського посольства, пише Reuters з посиланням на джерело в молдовських органах безпеки.

У заяві МЗС Молдови йдеться, що воно "отримано інформацію і докази, які свідчать про здійснення на території Республіки Молдова (російським дипломатом) діяльності, несумісної з його дипломатичним статусом". З цієї причини посла РФ в Молдові Олега Васнєцова викликали в МЗС і вручили ноту про визнання дипломата персоною нон ґрата.

Водночас, за словами Васнєцова, Москва розглядає висилку своїх дипломатів як "недружній крок". Він запевнив, що від Росії послідує відповідь.

Напередодні Москва розкритикувала й арешт двох молдавських чиновників за підозрою в роботі на РФ, заявивши, що це "ще один прояв антиросійських настроїв, які штучно підтримуються в Молдові".

Відносини між Росією і Молдовою, розташованою між Україною і членом НАТО Румунією, різко погіршилися після обрання Кишинівом проєвропейського курсу та підтримки Молдовою України у боротьбі з російською агресією.