Молдова планує покинути СНД у 2024 році

До кінця наступного року Молдова завершить процес денонсації угод у межах СНД, повідомила голова комісії з зовнішньої політики та європейської інтеграції Дойна Герман.

Молдова завершить процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД) до кінця 2024 року, послідовно денонсувавши всі угоди, укладені в межах організації, повідомила в ефірі телеканалу Exclusiv TV 20 грудня голова парламентської комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Дойна Герман.

За її словами, цей крок не призведе до негативних наслідків для економіки країни.

Уряд Молдови повідомив, що вивчає доцільність подальшого перебування в СНД на початку 2023 року. Прем'єр-міністр Дорін Речан зазначав: "Російська армія продовжує незаконно перебувати на території Молдови. Перебування в СНД не захистило нас від введення економічного ембарго".

Протягом року Молдова денонсувала десятки угод у рамках організації. Одночасно вона веде процес інтеграції в Європейський Союз. У червні 2022 року ЄС надав їй статус кандидата, а наприкінці 2023-го ухвалив рішення про початок переговорів про вступ до.

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