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ПолітикаМолдова

У Молдові блок "Победа" оскаржить підсумки виборів

Олександр Куницький | Павло Мильников
5 листопада 2024 р.

Опозиціонери не згодні з переобранням Майї Санду та стверджують, що президентка програла обидва тури виборів і референдум про євроінтеграцію.

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Президентка Молдови Майя Санду
Майя СандуФото: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Опозиційний блок "Победа" має намір оскаржити результати другого туру президентських виборів у Молдові.

Представники блоку заявили 4 листопада, що чинна президентка Майя Санду, яка заручилася підтримкою більшості, "досягла потрібного результату тільки завдяки махінаціям на європейських дільницях і масовим порушенням". На їхню думку, проєвропейська політикиня фактично "тричі програла": референдум про вступ до Європейського Союзу та обидва тури виборів президента.

У блоці "Победа" вважають, що голосування діаспор у Росії та на Заході проходило в нерівних умовах: у РФ проживає найбільша діаспора, проте там відкрили лише дві виборчі дільниці, тоді як у країнах Європи діяли десятки дільниць. 

Крім того, представники блоку назвали чинну президентку "самозванкою", а її правління охарактеризували як "узурпацію влади". "Санду програла всередині країни, і повинна піти", - заявили вони.

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Перемога Санду над Стояногло

Перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 20 жовтня. Жоден із кандидатів не подолав поріг у 50 відсотків голосів. За проєвропейську Санду проголосували 42,49 відсотка виборців, а за представника опозиційної "Партії соціалістів" і колишнього генерального прокурора Олександра Стояногло - 25,95 відсотка.

Під час другого туру 3 листопада Санду заручилася підтримкою понад 55 відсотків виборців, а її суперника підтримали 44,8 відсотка. У Європейській Комісії та Європейському парламенті привітали Санду з переобранням. Привітання надійшли і від урядів країн ЄС. Росію при цьому звинуватили в "масовому втручанні" в молдовські вибори.

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Підтримка євроінтеграції Молдови

Референдум про євроінтеграцію пройшов одночасно з першим туром виборів. Прихильники вступу до ЄС здобули перемогу з перевагою менше одного відсотка. Партія комуністів Молдови оскаржила підсумки референдуму, але Конституційний суд затвердив результати.

Таким чином до конституції країни будуть внесені поправки. Зокрема, у документі зафіксують, що "європейська інтеграція є стратегічною метою" Молдови.

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