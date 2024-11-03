У Молдові відбувається другий тур виборів президента

У другому турі пост президента Молдови виборюють проєвропейська Майя Санду та проросійський Олександр Стояногло. Кишинів застеріг ЄС щодо можливого втручання РФ у голосування.

Громадяни Молдови обирають у неділю, 3 листопада, майбутнього президента країни в другому турі президентських виборів. Виборчі дільниці відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00, повідомляє інформагенція AP.

Опонентом проєвропейської чинної президентки Майї Санду виступає кандидат від дружніх до Росії соціалістів Олександр Стояногло. У першому турі Санду набрала 42 відсотки голосів, а Стояногло - 26 відсотків голосів.

Кишинів застерігає ЄС від можливого втручання РФ у вибори

Тим часом днями уряд Молдови звернувся до кількох держав ЄС із застереженням щодо можливих спроб Росії втрутитися у процес голосування на закордонних виборчих дільницях під час президентських виборів. Про це з посиланням на власне неназване джерело в уряді Молдови повідомила інформагенція Reuters .

Як пише агенція, в Кишиневі побоюються, що російські спроби втручання можуть стосуватися як самого процесу голосування, так і безпідставних погроз, спрямованих на дестабілізацію ситуації.

Прем'єр Речан казав про хвилю погроз по країні

1 листопада прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що люди по всій країні отримують "анонімні погрози смертю під час телефонних дзвінків", що він назвав "екстремальною атакою" для залякування виборців країни.

"Ці акти залякування мають лише одну мету - посіяти паніку і страх", - заявив Речан у заяві, поширеній у соціальних мережах. "Я запевняю вас, що державні інститути забезпечать порядок і захистять громадян", - обіцяв прем'єр-міністр.

Більшість громадян Молдови - за вступ до ЄС

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Молдови відбувся 20 жовтня. Одночасно з ним у Молдові було проведено референдум щодо євроінтеграції країни. На ньому громадянам пропонувалося закріпити в конституції країни курс на членство в Європейському Союзі. Більшість учасників референдуму - 50,35 відсотка - висловилися за вступ до ЄС.