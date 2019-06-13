 Росія звинуватила США у підготовці революції в Молдові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Росія звинуватила США у підготовці революції в Молдові

У Службі зовнішньої розвідки РФ заявляють, що США готує до виїзду в Молдову фахівців з "кольорових революцій".

Президент Молдови Ігор Додон

Президент Молдови Ігор Додон

Сполучені Штати Америки готують "революційний" сценарій в Молдові, де в листопаді відбудуться президентські вибори, заявляють у вівторок, 20 жовтня, у Службі зовнішньої розвідки РФ.

"США продовжують безцеремонно втручатися у внутрішні справи дружніх Москві держав по периметру російських кордонів. Грубі спроби вплинути на поствиборну ситуацію робляться в Білорусі і Киргизстані. Зараз ми чітко бачимо, що "революційний" сценарій американці готують і для Молдови, яка в листопаді обиратиме президента", - йдеться в заяві глави СЗР Сергія Наришкіна, поширеній пресслужбою відомства.

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За його словами, США не влаштовує чинний глава держави Ігор Додон, який підтримує конструктивні відносини з країнами СНД, зокрема з Росією. "Оцінюючи шанси Додона на перемогу як переважні, Держдепартамент США наказав своєму посольству в Кишиневі заздалегідь налаштовувати опозицію на організацію масових протестних акцій на випадок його переобрання з вимогою анулювання підсумків голосування", - зазначив глава СЗР.

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Крім того, за його словами, афілійовані з США неурядові організації і ЗМІ поширюють недостовірну інформацію про плани влади вдатися до фальсифікацій. "Дипломати з посольства США переконують молдавських силовиків не перешкоджати ймовірним вуличним протестам і одразу переходити на "сторону народу". Є інформація про підготовку до виїзду в Молдовугрупи американських фахівців з "кольорових революцій" зі зрозумілими завданнями", - йдеться в заяві.

Чергові президентські вибори в Молдові відбудуться 1 листопада 2020 року.

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