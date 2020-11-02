У Молдові проходить другий тур виборів президента

У Молдові в неділю, 15 листопада, проходить другий тур президентських виборів. Пост глави держави виборюють двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі - чинний глава держави Ігор Додон, якого підтримує Партія соціалістів, та кандидатка від партії "Дія і солідарність", колишня прем'єрка Майя Санду.

Згідно з опитуваннями, кандидати мають приблизно рівні шанси на перемогу, різниця між ними може становити не більше 3-4 відсотків. Одна опитування при цьому не враховують голосування за кордоном. У першому турі Санду отримала за кордоном близько 20 відсотків від загальної кількості голосів за неї. Завдяки цьому їй вдалося вийти на перше місце за підсумками першого туру виборів, нагадує інформагенція "Інтерфакс".

Голосування триватиме з 7 години ранку до 21:00 за місцевим часом. Попередні результати виборів стануть відомі вже до півночі, остаточні - в понеділок вранці.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 1 листопада. Тоді Санду набрала 36,03 відсотка голосів, а Додон - 32,7 відсотка. Явка на виборах склала близько 43 відсотків виборців. Рекордна кількість виборців проголосувала на закордонних виборчих дільницях - понад 150 тисяч. Саме їхні голоси допомогли Санду стати лідеркою виборчих перегонів.