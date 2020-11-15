 Вибори у Молдові: у ЄП відзначили важливість перемоги Майї Санду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Вибори у Молдові: у ЄП відзначили важливість перемоги Майї Санду

Європарламентарі розцінили перемогу Майї Санду у другому турі виробів президента Молдови як "перемогу демократії". Вони також пообіцяли всебічну підтримку Молдові. Про сам перебіг виборів схвально відгукнулася ОБСЄ.

Європарламент

Засідання Європарламенту (архівне фото)

У Європарламенті привітали Майю Санду з перемогою в другому турі президентських виборів Молдови. Свої вітання, зокрема, надіслали голова комітету Європарламенту з питань зовнішніх відносин Девід Макалістер, а також голова делегації Європейського парламенту у Парламентському комітеті з асоціації ЄС-Молдова Зігфрід Мурешан. Текст вітання оприлюднив в понеділок, 16 листопада, офіційний сайт Європарламенту.

У вітальному листі наголошується, що здобута Санду перемога на виборах стала "перемогою для молдовської демократії". Обрання Санду на пост президентки Молдови обидва євродепутати розцінили як "новий початок для відносин" між Європейським Союзом та Республікою Молдова. У своєму вітанні європейські законодавці наголосили також на тому, що під час передвиборчої кампанії Санду демонструвала "беззаперечну прихильність верховенству права й боротьбі з корупцією", що "дало людям надію на краще майбутнє".

Доказом цього, на думку євродепутатів, стала активна участь у голосуванні представників діаспори Молдови. "Перемога Майї Санду привносить свіжий подих в демократичний шлях країни", - йдеться у вітальному листі. Також обидва євродепутати наголошують, що "Європейському Союзу буде набагато краще, якщо в його безпосередньому східному сусідстві буде проєвропейський президент". "Ця перемога дуже важлива для Європейського Союзу загалом. Ми готові підтримати Молдову та її громадян", - йдеться в вітальному листі.

ОБСЄ задоволена перебігом голосування

Тим часом Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) висловила широке схвалення перебігу другого туру президентських виборів в Молдові. Про це заявив журналістам голова місії ОБСЄ Коріен Джонкер під час пресконференції в Кишиневі.

"У виборців був справжній вибір між політичними альтернативами", - сказав Джонкер. За словами очільника місії ОБСЄ, процес голосування був здебільшого добре організованим. "Кандидати змогли вільно вести передвиборну кампанію", а "основні свободи дотримувалися", заявив Джонкер, цитує агенція новин dpa.

Утім, спостерігачі ОБСЄ вказали й на істотні вади під час першого й другого туру президентських виборів. До таких, зокрема, належать упередженість в ЗМІ, а також "відсутність ефективного нагляду за фінансуванням передвиборчої кампанії", сказав Джонкер. Він також згадав і "побоювання щодо можливої ​​купівлі голосів".

Нагадаємо, в другому турі конкурентом Майї Санду був проросійський кандидат Ігор Додон.

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