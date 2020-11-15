 Майя Санду набрала рекордну кількість голосів на виборах у Молдові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Майя Санду набрала рекордну кількість голосів на виборах у Молдові

Майя Санду - перша жінка, яка стане президенткою Молдови. Вона набрала рекордну кількість голосів на виборах у країні, повідомляють соціологи.

Новообрана президентка Молдови Майя Санду

Новообрана президентка Молдови Майя Санду

Новообрана президентка Молдови Майя Санду встановила абсолютний рекорд за кількістю отриманих за неї голосів на президентських виборах у країні. Про це свідчить аналіз соціологічної компанії iData, повідомляє агенція новин "Інтерфакс" у понеділок, 16 листопада.

За результатами підрахунку 100 відсотків протоколів виборчих дільниць на голосуванні другому турі виборів президента Молдови 15 листопада Санду отримала 943 486 голосів виборців. До цього найбільшу кількість голосів на президентських і парламентських виборах отримував колишній президент Петро Лучинський в 1996 році - 919 800. Далі йде чинний президент Ігор Додон, який на виборах 2016 року отримав 834 тисячі голосів, і партія комуністів Молдови, яка набрала 795 тисяч голосів на парламентських виборах в 2001 році.

Перемогу Санду забезпечили центральні райони Молдови і столиця країни Кишинів, де проживає велика кількість виборців. При цьому Санду перемогла у всіх п'яти секторах столиці. У передмістях Кишинева Санду отримала понад 72 відсотків голосів виборців.

Небачену активність проявили громадяни Молдови за кордоном, де проголосували 262 тисяч виборців. 93 відсотки з них віддали свої голоси за Санду. У першому турі також був рекорд за активністю виборців за кордоном - два тижні тому у виборах узяли участь 150 тисяч виборців.

Натомість у багатьох сільських районах на півночі і півдні Молдови Санду не отримала переваги. У гагаузькій автономії майже 95 відсотків голосів отримав її суперник Ігор Додон. Його також підтримали понад 60 відсотків у другому за величиною місті Бєльці на півночі Молдови.

Зеленський привітав Санду з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою. "Він запевнив колегу в налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної серед іншого під час візиту Майї Санду до Києва як прем'єр-міністерки Республіки Молдова у липні 2019 року", - повідомила пресслужба президента України.

Зеленський також заявив про налаштованість України на втілення нових спільних інфраструктурних проєктів, спрямованих на європейську інтеграцію двох країн.

Санду - перша жінка-президентка Молдови

Згідно з уточненими даними, у другому турі виборів президента Молдови 15 листопада Санду отримала 57,75 відсотка голосів виборців, Додон - 42,25 відсотка. Розрив між ними становить понад 250 тисяч голосів - 943 486 за Санду, 691 141 - за Додона. У виборах взяли участь 1,65 мільйона виборців або 52,78 відсотка від усіх громадян Молдови з правом голосу. Згідно з цими результатами, Санду стане першою жінкою, яка займе президентське крісло у Молдові.

 

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