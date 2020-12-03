 Майя Санду: Цей уряд і парламент повинні піти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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Майя Санду: Цей уряд і парламент повинні піти

Обрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала проведення акції протесту, учасники якої висловляться за відставку уряду і розпуск парламенту.

Обрана президентка Молдови Майя Санду

Обрана президентка Молдови Майя Санду

Обрана президентка Молдови Майя Санду у четвер, 3 грудня, анонсувала проведення у Кишиневі масового мітингу, а також повідомила про намір опозиційних депутатів звернутися до Конституційного суду через останні рішення парламенту. Санду сказала, що учасники майбутньої акції протесту висловляться за відставку уряду і розпуск парламенту, передає агентство "Інтерфакс".

"З їхньої вини країна стоїть на межі прірви. Люди хочуть, щоб новий президент боровся зі злодіями, особливо з тими, які сидять у парламенті. Служба інформації та безпеки (СІБ) - це не ручна поклажа президента Додона, яку він хоче забрати з собою, щоб приховувати сірі схеми, злодійство і корупцію. СІБ повинна допомогти президенту боротися з корупцією, і ми не дозволимо злодіям приховати, анулювати голосування народу на президентських виборах", - підкреслила обрана президентка країни .

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Вона заявила, що люди повинні вийти в неділю, 6 грудня, на мітинг протесту. При цьому вона зазначила, що при собі необхідно мати маски і дотримуватися всіх запобіжних заходів в умовах пандемії коронавірусу. "Ми разом зупинимо цю спробу узурпації влади. Цей уряд і парламент повинні піти, люди хочуть дострокових виборів. Ми вийдемо на центральну площу Кишинева, щоб сказати злодіям, що їх час минув", - заявила Санду.

"Група злочинців" у парламенті 

Коментуючи дії нової парламентської більшості, яка в четвер за лічені хвилини прийняла цілий ряд найважливіших законів, вона сказала, що "в парламенті діє група злочинців, які не поважають ні Конституцію, ні закон, ні вибір народу". Санду зазначила, що створений чинним президентом країни Ігорем Додоном альянс в парламенті затвердив без обговорення в тому і числі закон про бюджет, який "містить збереження сірих схем в економіці за рахунок народу".

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Вона повідомила, що в п'ятницю, 4 грудня, депутати від опозиції звернуться до Конституційного Суду, щоб "вимагати анулювання законів, ухвалених у четвер з порушенням норм законодавства". "Ігор Додон і соціалісти не зробили висновки з результатів недавніх виборів президента. Вони вдають, що не розуміють волю народу. Люди не вимагають неможливого, вони хочуть, щоб їх перестали обкрадати. А депутати автоматом приймали закон за законом всупереч волевиявленню громадян, вони голосували за те, щоб продовжувати красти всупереч волі народу", - наголосила Санду.

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"Якщо парламент йде проти народу - цей парламент необхідно розпустити. І ми вийдемо, щоб сказати їм, що думає народ", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, незважаючи на протести опозиції нова парламентська більшість у четвер обмежила повноваження президента, коли перевела Службу інформації та безпеки з підпорядкування президента в підпорядкування парламенту. Також було прийнято ще кілька спірних законопроєктів, які навіть не отримали передбаченого в таких випадках висновків уряду і парламентських комісій.

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