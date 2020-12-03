 У Молдові прибічники Санду вимагають розпустити парламент і уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Новини

У Молдові прибічники Санду вимагають розпустити парламент і уряд

Акція протесту в Кишиневі завершилася ухваленням резолюції з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Акція протесту у Кишиневі 6 грудня

Акція протесту у Кишиневі 6 грудня

Учасники акції протесту в столиці Молдови Кишиневі у неділю, 6 грудня, ухвалили резолюцію з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів. Мітинг біля будівлі парламенту, в якому, за оцінками кореспондентів агентства AFP, взяли участь кілька десятків тисяч людей, тривав дві години і завершився мирно. Протестувальники вигукували серед іншого: "Геть злодіїв, геть корупцію!".

У резолюції на уряд покладається відповідальність за "катастрофічну соціально- економічну ситуацію" і відсутність "ефективних заходів проти пандемії коронавірусу".

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"Ми вимагаємо терміново розпустити парламент. Обрана президентка має прийняти рішення згідно з положеннями конституції. Дату дострокових парламентських виборів президентка має призначити після консультацій з політичними партіями", - йдеться в резолюції, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Обрана президентка Молдови Майя Санду на мітингу в Кишиневі

Обрана президентка Молдови Майя Санду на мітингу в Кишиневі

Організатори мітингу стверджують, що в акції взяли участь понад 50 тисяч осіб. Крім того, за їхніми даними, багато хто не зміг доїхати, оскільки поліція не пустила їх у Кишинів. Зокрема, на околицях молдовської столиці на узбіччях припарковані десятки тракторів, на яких у Кишинів хотіли приїхати фермери, щоб приєднатися до акції протесту.

До неї закликала обрана президентка Молдови Майя Санду після ухвалення парламентом раніше цього тижня законопроєктів, які обмежують повноваження президента. Учасники мітингу також висунули вимогу анулювати пакет законів, ухвалений цього тижня коаліцією Ігоря Додона та Ілана Шора.

Урядові будівлі охороняли кілька сотень співробітників силових структур.  

Урядові будівлі у Кишиневі охороняли сотні силовиків

Урядові будівлі у Кишиневі охороняли сотні силовиків

Обмеження повноважень президента

Нагадаємо, у Молдові 3 грудня, незважаючи на протести опозиції, нова парламентська більшість обмежила повноваження президента, перевівши Службу інформації та безпеки з підпорядкування президента в підпорядкування парламенту. Також було ухвалено ще кілька спірних законопроєктів, які навіть не отримали передбачених у таких випадках висновків уряду і парламентських комісій.

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Коментуючи ці рішення, Санду заявила, що "в парламенті діє група злочинців, які не поважають ні конституцію, ні закон, ні вибір народу". Санду зазначила, що створений чинним президентом країни Ігорем Додоном альянс в парламенті затвердив без обговорення в тому і числі закон про бюджет, який "містить збереження сірих схем в економіці за рахунок народу".

"Якщо парламент йде проти народу - цей парламент необхідно розпустити", - наглосила тоді Санду.

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Як повідомлялося, на виборах президента Молдови 15 листопада лідерка партії "Дія і солідарність", експрем'єр-міністерка Майя Санду набрала 57,72 відсотка голосів, а нинішній президент Ігор Додон - 42,28 відсотка. Повноваження Додона спливають 23 грудня 2020 року. Інавгурація Санду відбудеться 24 грудня.

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Обрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала проведення акції протесту, учасники якої висловляться за відставку уряду і розпуск парламенту.

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Парламент Молдови обмежив повноваження президента 03.12.2020

Напередодні обрана президентка Майя Санду закликала прихильників вийти на акцію протесту проти узурпації влади ще чинним президентом Ігорем Додоном.

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До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.

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