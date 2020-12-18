 Майя Санду вступила на посаду президентки Молдови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Новини

Майя Санду вступила на посаду президентки Молдови

Під час своєї інавгураційної промови нова президентка Молдови Майя Санду звернулася до національних меншин українською, російською, болгарською та гагаузькою мовами.

Нова президентка Молдови Майя Санду

Нова президентка Молдови Майя Санду

Нова президентка Молдови Майя Санду у четвер, 24 грудня, офіційно вступила на посаду. Як повідомляє агенція "Інтерфакс", церемонія інавгурації пройшла у рамках спільного урочистого засідання парламенту та Конституційного суду Молдови.

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"Присягаюся віддавати всі свої сили та вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції та законів країни, захищати демократію, основні права людини,  суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Молдови", - промовила текст присяги Мая Санду, тримаючи руку на Конституції.

У своїй інавгураційній промові нова президентка звернулась до національних меншин українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами. Санду наголосила, що "однаково любить і поважає всіх громадян країни, незалежно від етнічної приналежності і віросповідання".

"Для мене всі громадяни рівні. Я працюватиму для всіх вас, для того, щоб ви всі відчували себе в безпеці, щоб ви могли розвиватися, вчитися, розмовляти на вашій рідній мові. Нас всіх обкрадають, і я хочу відновити справедливість для всіх громадян нашої країни ", - заявила Санду на кожній з чотирьох мов.

Крім того, у своїй промові Санду виступила за розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори. "Дострокові вибори - єдиний шлях очистити парламент і відновити справедливість у нашій країні", - заявила нова президентка.

Вона назвала своїм головним завданням "боротьбу з корупцією і побудову правової держави". "Наша боротьба проти корупції буде нелегкою, але ми її виграємо. Ми очистимо країну, злодії сидітимуть у в'язниці, а не в керівництві країни. Установи повинні працювати так, як хочуть громадяни - чесно і з користю для людей. У нас повинно бути більше демократії і більше правової держави", - підкреслила Санду.

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Нагадаємо, на виборах президента Молдови 15 листопада лідерка партії "Дія і солідарність", експрем'єр-міністерка Майя Санду набрала 57,72 відсотка голосів, а вже колишній президент Ігор Додон - 42,28 відсотка. 

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