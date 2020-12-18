Майя Санду вступила на посаду президентки Молдови

Нова президентка Молдови Майя Санду у четвер, 24 грудня, офіційно вступила на посаду. Як повідомляє агенція "Інтерфакс", церемонія інавгурації пройшла у рамках спільного урочистого засідання парламенту та Конституційного суду Молдови.

Читайте також: Зближення Молдови з Заходом: чого очікувати від президентки Санду

"Присягаюся віддавати всі свої сили та вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції та законів країни, захищати демократію, основні права людини, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Молдови", - промовила текст присяги Мая Санду, тримаючи руку на Конституції.

У своїй інавгураційній промові нова президентка звернулась до національних меншин українською, російською, гагаузькою та болгарською мовами. Санду наголосила, що "однаково любить і поважає всіх громадян країни, незалежно від етнічної приналежності і віросповідання".

"Для мене всі громадяни рівні. Я працюватиму для всіх вас, для того, щоб ви всі відчували себе в безпеці, щоб ви могли розвиватися, вчитися, розмовляти на вашій рідній мові. Нас всіх обкрадають, і я хочу відновити справедливість для всіх громадян нашої країни ", - заявила Санду на кожній з чотирьох мов.

Крім того, у своїй промові Санду виступила за розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори. "Дострокові вибори - єдиний шлях очистити парламент і відновити справедливість у нашій країні", - заявила нова президентка.

Вона назвала своїм головним завданням "боротьбу з корупцією і побудову правової держави". "Наша боротьба проти корупції буде нелегкою, але ми її виграємо. Ми очистимо країну, злодії сидітимуть у в'язниці, а не в керівництві країни. Установи повинні працювати так, як хочуть громадяни - чесно і з користю для людей. У нас повинно бути більше демократії і більше правової держави", - підкреслила Санду.

Читайте також: Прем'єр-міністр Молдови оголосив про відставку уряду

Нагадаємо, на виборах президента Молдови 15 листопада лідерка партії "Дія і солідарність", експрем'єр-міністерка Майя Санду набрала 57,72 відсотка голосів, а вже колишній президент Ігор Додон - 42,28 відсотка.