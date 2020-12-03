Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування"

Парламент Молдови ухвалив у середу, 16 грудня, в остаточному читанні закон про функціонування мов на території республіки, в якому російська мова стає "мовою міжнаціонального спілкування". Закон був прийнятий одноголосно голосами депутатів парламентської більшості - Партії соціалістів і партії "Шор", передає агентство "Інтерфакс".

Опозиція бойкотує засідання парламенту на знак протесту проти затвердженого парламентською більшістю "токсичного" порядку денного.

Згідно з прийнятим законом, у взаєминах з органами державної влади, а також з підприємствами та організаціями, розташованими на території Молдови, мовою усного та письмового спілкування є державна мова та/або російська мова як "мова міжнаціонального спілкування" за вибором громадянина.

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Також передбачено, що "держава повинна створити всі умови для використання і розвитку російської мови в якості мови міжнаціонального спілкування". Згідно із законом, на російську мову повинні перекладатися всі назви вироблених в країні товарів і послуг, ліків, а також таблички державних і громадських установ.

Закон пропонує запровадити "особисту відповідальність" чиновників у випадку відмови, на вимогу громадян, дати відповідь на усну або письмову петицію російською мовою. Водночас, закон зобов'язує керівників державних установ володіти державною мовою.

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Документ передбачає, що "знання державної мови в Молдові є моральним зобов'язанням представників національних меншин, а держава зобов'язана створити умови для безкоштовного вивчення державної мови, особливо, в місцях компактного проживання національних меншин".

Прийнятий закон покликаний замінити закон про функціонування мов, який функціонував раніше. Він був прийнятий в Молдавській РСР 31 серпня 1989 року, але був скасований в 2018 році Конституційним судом, який визнав його "застарілим".

Політична криза у Молдові

Як відомо, на президентських виборах у Молдові, які відбулися 15 листопада, перемогу отримала лідерка партії "Дія і солідарність", експрем'єр-міністерка Майя Санду.

3 грудня, незважаючи на протести опозиції, нова парламентська більшість у парламенті Молдови, яка контролюється програвшим президентські вибори Ігорем Додоном, обмежила повноваження президента, перевівши Службу інформації та безпеки з підпорядкування президента в підпорядкування парламенту. Цього ж дня парламент Молдови ухвалив у першому читанні законопроєкт про функціонування мов, який закріплює за російською статус мови міжнаціонального спілкування.

Також було ухвалено ще кілька спірних законопроєктів, які навіть не отримали передбачених у таких випадках висновків уряду і парламентських комісій.

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Коментуючи ці рішення, Санду заявила, що "в парламенті діє група злочинців, які не поважають ні конституцію, ні закон, ні вибір народу". Санду зазначила, що створений чинним президентом країни Ігорем Додоном альянс в парламенті затвердив без обговорення в тому і числі закон про бюджет, який "містить збереження сірих схем в економіці за рахунок народу".

"Якщо парламент йде проти народу - цей парламент необхідно розпустити", - наголосила тоді Санду.