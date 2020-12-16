 Додон підписав закони, що повертають статус російській мові в Молдові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

Додон підписав закони, що повертають статус російській мові в Молдові

В Молдові передбачено відновлення статусу російської мови, як мови міжетнічного спілкування, також мають повернутися випуски новин російських телеканалів, а аптеки мають надавати інформацію російською мовою.

Ігор Додон

Ігор Додон

Діючий президент Молдови Ігор Додон у п'ятницю, 18 грудня, затвердив закони про функціонування мов та про скасування заборони "російської пропаганди". Зокрема, йдеться про закон, який передбачає відновлення статусу російської мови в країні як мови міжетнічного спілкування. Ця норма діяла протягом понад 20-ти років, допоки Конституційний суд не оголосив закон застарілим і рекомендував ухвалити новий.

Також Додон затвердив закон про внесення змін і доповнень до Кодексу аудіовізуальних послуг республіки, які скасовують цензуру на телеканалах. Це дозволить повернути в ефір в Молдові випуски новин російських телеканалів, а також інших телеканалів, чиє мовлення було заборонено. Також аптеки і медичні установи при наявності відповідної вимоги повинні будуть надавати інформацію про медикаменти державною або російською мовою.

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Також Додон затвердив закон про скасування так званого "закону про мільярд", на підставі якого попередні уряди поклали на плечі громадян виплату 1 мільярда доларів, вкраденого з трьох банків. На своїй сторінці у Facebook Додон написав, що це "низка важливих законів, яких чекали громадяни".

Всі закони були ухвалені голосами нової парламентської більшості, що складається з депутатів Партії соціалістів, партії "Шор" і депутатів, які пройшли до парламенту за списками Демократичної партії. Опозиція бойкотувала це засідання парламенту, деякі депутати від опозиції заявили про намір оскаржити ряд законів в Конституційному суді.

Повноваження Ігоря Додона спливають 23 грудня 2020 року. Інавгурація обраної президентки Молдови Майї Санду відбудеться 24 грудня.

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