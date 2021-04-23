Президентка Молдови розпустила парламент та призначила нові вибори

Президентка Молдови Майя Санду в середу, 28 квітня, підписала указ про розпуск парламенту та призначила дату дострокових парламентських виборів. "Кілька хвилин тому я підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові парламентські вибори призначені на 11 липня. Ми повинні якомога швидше позбутися цього корумпованого парламенту, депутати якого відстоюють сірі схеми та крадуть у громадян", - заявила Санду.

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Вона зазначила, що уряд має виділити кошти для фінансування виборчої кампанії, а Центральній виборчій комісії треба забезпечити умови для проведення коректних та вільних виборів. За даними інформагенства "Інтерфакс", підписання указу про розпуск парламенту стало можливим після того, як Конституційний суд Молдови того ж дня скасував запроваджений парламентом через пандемію коронавірусу режим надзвичайного стану.

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Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд країни постановив, що є всі підстави для розпуску парламенту. Однак президентка Молдови не могла підписати указ про розпуск законодавчого органу в період дії надзвичайного стану, який парламент запровадив 31 березня. А 23 квітня більшість у парламенті Молдови заявила про невизнання рішення Конституційного суду про розпуск парламенту і висловила недовіру трьом суддям.