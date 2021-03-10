Щеплення від коронавірусу: які вакцини отримає Молдова?

У Молдові проводиться кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Щеплення є добровільним та безплатним. На першому етапі щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 роблять медперсоналу. Для цього використовується препарат AstraZeneca. Першу партію цієї вакцини країна отримала як гуманітарну допомогу з Румунії 28 лютого - 21,6 тисячі доз з обіцяних президентом Клаусом Йоханнісом під час його візиту до Кишинева у грудні минулого року 200 тисяч.

Друга партія - 14,4 тисячі доз - надійшла до Молдови 4 лютого від ініціативи COVAX (COVAX - ініційований ВООЗ глобальний механізм, котрий покликаний забезпечити держави світу рівним доступом до безпечних та ефективних вакцин від коронавірусу. - Ред.). Крім цього препарату, молдовське Націоанальне агентство з ліків зареєструвало 26 лютого вакцини BioNTech/Pfizer і "Спутник V".

Вакцина проти коронавірусу викликала дискусію

Не встигла 2 березня стартувати вакцинація в Молдові, як вона перетворилась на тему політичних дискусій. Поштовхом для дебатів стала офіційна відмова лікарів двох лікарень з найбільших міст Гагаузької автономії - Комрата та Чадир-Лунги - вакцинуватися препаратом AstraZeneca. Коментуючи це на брифінгу в Кишиневі 3 березня, депутат-соціаліст Володимир Односталко заявив, що "деякі політики довели ситуацію до того, що пересічне населення відмовляється вакцинуватися або не довіряє вакцинам взагалі".

Вакцина "Спутник V"

Його колега з парламентської фракції Богдан Цирда на своєму Telegram-каналі висловив думку, що люди з команди президентки Майї Санду "в держструктурах роблять усе, щоб саботувати російський "Спутник V".

Тим часом ексміністерка охорони здоров'я, тепер радниця глави держави Алла Немеренко написала на своїй сторінці у Facebook, що "Спутник V" продаватимуть лише в приватних клініках і щеплення цією вакциною робитимуть виключно за гроші. Немеренко звинуватила деякі ЗМІ та Telegram-канали в поширенні неправдивої інформації щодо якості вакцини AstraZeneca, що її передала Румунія.

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Чи довіряють вакцинам жителі Молдови

Той факт, що політики обговорюють питання вакцинації, "відштовхуючись від своїх геополітичних поглядів, призведе до того, що в суспільстві знизиться рейтинг довіри до вакцинації", зауважив в інтерв'ю DW керівник соціологічної компанії Intellect Group Ян Лисневський. На його думку, політизація цього питання, поширення неперевіреної інформації про якість вакцин можуть призвести до масового психозу, що в умовах пандемії COVID-19 дуже погано". Загалом же, переконаний експерт, населення країни мало знає про вакцини та вакцинацію, "людям не роз'яснюють ані реальну користь, ані реальні ризики".

За результатами опитування "Барометр суспільної думки", що презентував у Кишиневі 3 березня Інститут публічної політики, лише 30 відсотків громадян Молдови готові вакцинуватися. За даними опитування, проведеного популярним російськомовним інтернет-порталом point.md, в якому взяло участь майже три тисячі користувачів, взагалі не хочуть робити щеплення 17 відсотків опитаних. А більшість з тих, хто вакцинуватиметься, - 66 відсотків, надають перевагу російському препарату "Спутник V".

"Спутник V" для Молдови - за гроші чи безплатно?

Інформацію про те, що вакинація російським препаратом "Спутник V" буде для громадян платною, спочатку підтвердив й виконувач обов'язків прем'єр-міністра Аурел Чокой. Як він повідомив в ефірі одного з місцевих телеканалів 4 лютого, молдовська компанія-дистриб'ютор може запропонувати уряду купити в неї російську вакцину, "але необхідно розуміти, за якою ціною, адже ціна посередника є вищою за ціну виробника".

У палаті з хворими на COVID-19

За словами Чокоя, за нинішніх обставин влада Молдови буде вдячна будь-якому постачальнику, котрий надасть вакцину. Кількість тих, хто захворів на COVID-19, від початку пандемії в Молдові перевищила 195 тисяч осіб, померло від наслідків хвороби - понад чотири тисячі. В Молдові, за словами Чокоя, виявили британський варіант мутованого коронавірусу, лікарні країни переповнені. Загалом у країні на підконтрольних уряду в Кишиневі територіях проживає менше трьох мільйонів людей.

"Навіть якщо "Спутник V" не буде найближчим часом зареєстрований ВООЗ або Європейським агентством з лікарських засобів, в даний момент ми, беручи до уваги збільшення кількості інфікованих, перебуваємо в такому стані, що приймемо будь-який препарат. Щоб врятувати людські життя, неважливо, як називається вакцина або яка країна є виробником. Важливо покласти край поширенню коронавірусу в Молдові", - сказав він. Як розповів чиновник, "поки що немає жодної угоди з цього питання між урядами Республіки Молдова й Російської Федерації", але "якщо Росія вирішить пожертвувати нам "Спутник V", ми з радістю приймемо цю вакцину".

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Громадяни повинні самі вибирати вакцину

Молдова "сильно залежить від донорів, зараз ми безкоштовно користуємося тієї вакциною, яку нам подарували. Але в країні чимало громадян, готових зробити щеплення в приватних клініках. Головне, щоб вакцина - "Спутник V" або якась інша - отримала авторизацію на території Молдови", поділився з DW своєю думкою політолог Роман Міхаеш. З його точки зору, дуже важливо, щоб у громадян було право самим вибирати препарати для щеплень з тих, що дозволені в Молдові.

За інформацією президентки Майї Санду, у другій половині березня в Молдову повинні поставити першу партію вакцини BioNTech/Pfizer. Про це вона заявила 3 ​​березня. Як сказала Санду, "була б рада, якби незабаром у нас з'явилась достатня кількість вакцини різних видів, щоб громадяни могли вибирати".

За офіційними даними, через платформу COVAX Молдова повинна отримати 24,5 тисячі доз вакцини BioNTech/Pfizer і від 156 тисяч до 264 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Ці вакцини Молдова отримає безплатно. Решту доведеться купувати самій. Молдова вже знайшла резерви для закупівлі мільйона доз вакцини, але назви препаратів не уточнені.