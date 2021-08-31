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Спутник V - російська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Спутник V".
Векторна вакцина Gam-COVID-Vac (Sputnik V / Спутник V) отримала дозвіл на застосування від російських органів ще перед тим, як була проведена третя фаза випробувань, яка передбачає тестування препарату на тисячах пацієнтів. Вакцина Спутник V включає у себе два модифіковані аденовіруси (rAd26-S та rAd5-S). Вакцину Спутник V розробив московський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробілогії імені Гамалеї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Німеччині принаймні одне щеплення від коронавірусу вже отримали 41% населення. На заваді повномасштабній вакцинації - зокрема, "перебірливість" людей, коли йдеться про вибір вакцини. Багато хто пов'язує найефективніший захист з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca.
Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.