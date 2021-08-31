Спутник V - російська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Спутник V".

Векторна вакцина Gam-COVID-Vac (Sputnik V / Спутник V) отримала дозвіл на застосування від російських органів ще перед тим, як була проведена третя фаза випробувань, яка передбачає тестування препарату на тисячах пацієнтів. Вакцина Спутник V включає у себе два модифіковані аденовіруси (rAd26-S та rAd5-S). Вакцину Спутник V розробив московський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробілогії імені Гамалеї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.