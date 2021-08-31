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Спутник V

Спутник V - російська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Спутник V".

Векторна вакцина Gam-COVID-Vac (Sputnik V / Спутник V) отримала дозвіл на застосування від російських органів ще перед тим, як була проведена третя фаза випробувань, яка передбачає тестування препарату на тисячах пацієнтів. Вакцина Спутник V включає у себе два модифіковані аденовіруси (rAd26-S та rAd5-S). Вакцину Спутник V розробив московський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробілогії імені Гамалеї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Словаччина припиняє вакцинацію російським Спутником V

Словаччина припиняє вакцинацію російським "Спутником V" 31.08.2021

Загалом у Словаччині російською вакциною щепилися лише близько 18,5 тисячі людей.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021) 06.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео) 05.07.2021

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.

Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз вакцини Спутник V

Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз вакцини "Спутник V" 03.07.2021

Через брак інтересу населення до російської вакцини проти коронавірусу Словаччина продала РФ більшість закуплених у неї раніше доз препарату "Спутник V".
Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео)

Яка вакцина найкраща і чи справді є найефективніша (відео) 28.05.2021

Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.
BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021) 28.05.2021

У Німеччині принаймні одне щеплення від коронавірусу вже отримали 41% населення. На заваді повномасштабній вакцинації - зокрема, "перебірливість" людей, коли йдеться про вибір вакцини. Багато хто пов'язує найефективніший захист з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca.

Пандемія COVID-19: Індія почала використовувати Спутник V

Пандемія COVID-19: Індія почала використовувати "Спутник V" 15.05.2021

На тлі сотень тисяч інфікованих коронавірусом щодня в Індії запровадили вакцинацію населення російською вакциною "Спутник V".
Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин - Степанов

Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин - Степанов 04.05.2021

Головним автором дезінформації про COVID-вакцини є Росія, що намагається нав'язати свою вакцину "Спутник V", переконаний очільник МОЗ України Максим Степанов.
Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - Європа у фокусі (відео)

Scoxit після Brexit? Прагнення незалежності в Шотландії - "Європа у фокусі" (відео) 03.05.2021

Росія: чому німці летять робити щеплення "Спутник V" в Москву. Сербія: смертоносну зброю перетворюють на музичні інструменти. Словенія: свобода преси в небезпеці через тиск влади. Франція: робота мрії на маяку.

У Бразилії заборонили імпорт російської вакцини Спутник V

У Бразилії заборонили імпорт російської вакцини "Спутник V" 27.04.2021

Бразильський регулятор пояснив своє рішення відсутністю даних, необхідних для перевірки безпеки та ефективності російської вакцини.
Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом?

Чи є зв'язок між векторними вакцинами і тромбозом? 19.04.2021

У низки пацієнтів, що вакцинувалися препаратами AstraZeneca і Johnson & Johnson, виявили тромбоз вен головного мозку. Чи пов'язано це з тим, як діють обидві векторні вакцини?

Як експерти з Євросоюзу інспектуватимуть Спутник V у Росії

Як експерти з Євросоюзу інспектуватимуть "Спутник V" у Росії 12.04.2021

Експерти з ЄС їдуть до Росії оцінити стандарти виробництва вакцини "Спутник V" і її клінічних випробувань. Інспекція відбувається на тлі дискусій про те, чи можна довіряти російській вакцині та чи потрібна вона ЄС.
Угорщина: Віктор Орбан і смертельна кампанія в умовах пандемії COVID-19

Угорщина: Віктор Орбан і "смертельна кампанія" в умовах пандемії COVID-19 09.04.2021

Під угорським прем'єром Віктором Орбаном починає хитатися крісло? На тлі пандемії COVID-19 популярність партії "Фідес" падає. У відповідь влада почала кампанію наклепів проти опозиції.
Більшість німців готова щепитися Спутником V у разі допуску - опитування

Більшість німців готова щепитися "Спутником V" у разі допуску - опитування 08.04.2021

Більшість німців готова вакцинуватися російським препаратом "Спутник V" у разі його допуску в ЄС, свідчать дані опитування.
Глава МОЗ ФРН хоче вести переговори з Росією щодо вакцини Спутник V у разі її схвалення в ЄС

Глава МОЗ ФРН хоче вести переговори з Росією щодо вакцини "Спутник V" у разі її схвалення в ЄС 08.04.2021

Переговори Берліна і Москви щодо російської вакцини від коронавірусу можуть початися після схвалення препарату в ЄС, заявив глава МОЗ ФРН Єнс Шпан.
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