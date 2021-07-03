 Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз вакцини ″Спутник V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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Новини

Словаччина повернула Росії 160 тисяч доз вакцини "Спутник V"

Через брак інтересу населення до російської вакцини проти коронавірусу Словаччина продала РФ більшість закуплених у неї раніше доз препарату "Спутник V".

Ампули з виробленою у Росії вакциною Спутник V

Ампули з виробленою у Росії вакциною "Спутник V"

Уряд Словаччинипродав Росії 160 тисяч доз раніше закупленої у неї вакцини від коронавірусу "Спутник V". Про це у п'ятницю, 2 липня, повідомило словацьке міністерство охорони здоров'я, передає агентство Reuters.

Зазначається, що таким чином Словаччина поверне РФ більшу частину з 200 тисяч закуплених доз російської вакцини проти COVID-19. Термін придатності придбаної вакцини, що обійшлася Братиславі у 9,95 долара за дозу, спливає вже влітку цього року.

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Жителі Словаччини не довіряють вакцині з РФ

Причиною цього кроку став низький інтерес населення країни до російської вакцини, яку уряд Словаччини вирішив використовувати попри відсутність затвердження з боку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

За даними інформаційного агентства dpa, станом на 23 червня лише 14214 громадян країни подали заявку на щеплення вакциною "Спутник V", лише 8004 людини вже вакциновані цим препаратом.

Для порівняння, у країні з 5,5 мільйонами населення вже близько двох мільйонів людей отримали своє перше щеплення від коронавірусу, а повністю вакциновано від COVID-19 близько чверті населення.

Спутник V закупив експрем'єр Матович

"Спутник V" закупив експрем'єр Матович

Урядова криза в Словаччині через закупівлю "Спутник V"

Ще у березні цього року тодішній прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання "Спутник V". Тоді через такий крок прем'єра-міністра в країні розгорнулася урядова криза. Внаслідок неї Матович був змушений піти у відставку з посади глави уряду, нині він працює міністром фінансів.

Колишній глава уряду пояснив провал із вакцинацією населення російським препаратом "тримісячною підлою кампанією" у соціальних мережах. Водночас сам він не поспішав вакцинуватися препаратом "Спутник V". Таке рішення Матович раніше пояснював тим, що як урядовцю йому потрібно багато подорожувати, а російську вакцину визнають не всі країни.

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