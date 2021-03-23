Урядова криза у Словаччині: ще два міністри подали у відставку

Міністр закордонних справ СловаччиниІван Коркок, а також його колега по уряду, міністр освіти Браніслав Грелінг у середу, 24 березня, заявили про свою відставку, передає агентство dpa.

Kише за кілька днів уряд прем'єр-міністра Ігоря Матовича втратив вже шістьох з 16 членів свого Кабміну і перебуває на межі розвалу через тривалу суперечку щодо обраної Матовичем стратегії з боротьби з коронавірусом.

Урядова криза в Словаччині

Урядова криза в Словаччині назрівала вже давно через незадоволення молодшими партнерами по коалиції "нестерпним", як казали критики, стилем правління прем'єра Матовича і провалами уряду під час боротьби з пандемією коронавірусу. Але вибухнула вона після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Президентка країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували прем'єра за те, що він домовився про постачання двох мільйонів доз вакцини з Москвою всупереч волі уряду країни, яка входить до Євросоюзу і НАТО, а також ще до реєстрації препарату в ЄС.

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Після цього 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий.

Віцепрем'єр і міністр економіки країни Ріхард Сулік, який очолює другу за кількістю депутатів коаліційну партію "Свобода і солідарність" (SaS), коментуючи ці події, заявив, що уряд не може далі працювати в нинішній формі й потребує реорганізації. На його думку, Матович перетнув усі "червоні лінії".

21 березня Матович погодився подати у відставку заради порятунку правлячої коаліції і вирішення урядової кризи. Але висунув кілька умов, які його партнери по коаліції прийняли лише частково. Він заявив, що готовий піти зі своєї посади, але має намір залишитися членом уряду.

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Матович також порадив "заради заспокоєння ситуації" подати у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють партії-партнери політичної сили прем'єра у правлячій коаліції.

Після цього Сулік подав у відставку і заявив, що тепер свій пост повинен залишити і прем'єр-міністр Ігор Матович.

Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряд в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

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