Словаччина проводить повторне масове тестування на коронавірус

Словаччина в понеділок, 18 січня, розпочала черговий раунд загальнонаціонального тестування на коронавірус. Метою тестування цього разу є не лише виявлення інфікованих, але і визначення регіонів з послабленим і посиленим режимом карантинних обмежень. Як повідомляє агентство AFP, результати тестування мають стати основою для запровадження індивідуальних обмежень у 73 округах країни.

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"Ми вирішили поєднати локдаун і масове тестування і визначимо райони, де необхідно взяти ситуацію під контроль", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович на пресконференції. З 27 січня, після завершення масового тестування дорослі словаки у віці від 15 до 65 років, у яких буде негативний результат тесту, зможуть вільно пересуватися країною.

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Як заявив міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі, після тестування країну поділять на райони з кращою і гіршою епідемічною ситуацією. "У найгірших районах масове тестування буде проведено знов. У цих районах з третього лютого працівникам для доступу на робочу місце необхідно буде мати з собою негативний результат тесту.

Нагадємо, Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада минулого року проходив перший етап загальнонаціонального тестування. Тестування було добровільним, у ньому закликали взяти участь громадян у віці від 10 до 65 років. У першому етапі взяли участь 3,6 мільйона жителів країни. Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада. У ньому взяли участь 2 мільйони словаків.

Згодом Словаччина вирішила змінити свою стратегію, і відклала заплановане на перші вихідні грудня 2020 року повторне загальнонаціональне тестування населення на невизначений термін.