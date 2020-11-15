Як у Словаччині. Коли має сенс масове тестування на коронавірус

Цілком нормальне та максимально безтурботне святкування різдвяних та новорічних свят у колі близьких - аби зробити це можливим, канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) хоче протестувати максимальну кількість своїх співвітчизників на коронавірус.

Люксембург та Словаччина вже зробили це зі своїм населення і тепер стали прикладом для австрійської влади. Адже одночасне масове тестування збільшує шанс виявити безсимптомні випадки та завчасно відправити таких пацієнтів на карантин. Чи не було б це рішенням проблеми і для таких великих країн, як Франція, Італія, Іспанія чи Німеччина?

Читайте також: COVID-19 в Україні - дефіцит тестів і російські реагенти без тендерів

Масові тести на коронавірус - питання доцільності

Загалом, масове тестування має сенс, пояснює Маттіас Орт (Matthias Orth), головний лікар медичної лабораторії Лікарні Святої Марії у Штутгарті та голова правління Федерального об'єднання лабораторних лікарів (BDL). "Ми знаємо, що приблизно третина інфікованих не хворіє, але активно передає вірус", - пояснює Орт.

Діти не так часто демонструють симптоми COVID-19, але мають таке ж вірусне навантаження, як і дорослі

Кожну особу, яку госпіталізують до Лікарні Святої Марії звичайно спочатку тестують. "Ми саме отримали результат молодого чоловіка, якого планували робити операцію. Він має найвище вірусне навантаження, яке ми тут колись фіксували, але в нього немає жодних симптомів", - розповідає Орт. Саме таких людей можна виявити за допомогою масового тестування.

Разом із питанням сенсу постає також питання спроможності реалізувати подібний задум. Ані Люксембург, загальне населення якого складає близько 630 тисяч осіб і яке можна спокійно розмістити у німецькому Дюссельдорфі, ані Словаччина з її майже 5,5 мільйона громадян можуть бути прямим дороговказом для 83-мільйонної Німеччини чи інших великих країн.

Читайте також: МОЗ України обіцяє щодня тестувати 100 тисяч українців на COVID-19

"Більше не вийде"

"Забезпечити стерильними ватяними паличками та реагентами маленьку країну на кшталт Люксембургу цілком можливо. Але у Німеччині цього не вийде", - каже Орт. Аби масові тести показали правдоподібну картину епідемії у конкретній популяції, вони мають бути проведеними максимально синхронно по всій країні.

Але для цього знадобляться величезні ресурси. "Один мазок триває в середньому близько п'яти хвилин на одну особу. Ви можете порахувати, скільки часу забере протестувати більше 80 мільйонів людей", - каже Орт.

І ми порахували. При наявних нині в Німеччині тестувальних потужностях це забере 53 тижні - тобто більше року.

Зараз німецькі лабораторії опрацьовують близько півтора мільйона ПЛР-тестів на тиждень. "Тобто 600 тисяч люксембуржців ми можемо легко протестувати у Німеччині за тиждень", - каже Орт. Але протестувати все німецьке населення впродовж семи днів - це перевищує лабораторні потужності більше, ніж у 50 разів.

"Ми вже працюємо у дві, подекуди навіть три зміни сім днів на тиждень, - каже Орт. - Ми можемо збільшити наші потужності, мабуть, ще на 10 чи 20 відсотків, але більше не вийде".

Ще одна проблема, яка відкладає масове тестування у далеке майбутнє, - це хронічна недостатність потрібних для тестів матеріалів. "Виробництво необхідних реагентів також відбувається без вихідних", - каже Орт. Але брак матеріалів постійно уповільнює темпи тестувань у німецьких лабораторіях.

Усі ці обмежувальні фактори роблять масові тести практично неможливими. Водночас брак ресурсів вимагає використання особливо добре продуманої стратегії тестування. З точки зору Орта, обраний зараз у Німеччині напрямок - передусім тестувати людей з симптомами COVID-19 - не є напрочуд вдалим.

"Якщо ми маємо родину, де батько захворів на COVID-19, а матір також має симптоми цієї хвороби, тоді мені не потрібно її тестувати", - каже лікар. Зрештою, це однозначно матиме наслідком позитивний результат тесту, і такі цінні у часи пандемії ресурси будуть витрачені марно.

"Вирішальним для перебігу епідемії є те, чи знайду я безсимптомних хворих із високим вірусним навантаженням. Замість того, аби тестувати людей з симптомами, фокус має бути наведений на тих, хто не має явних ознак хвороби", - вважає Орт. Відповідно, доцільнішим було б використовувати ресурси для тестування контактних осіб хворого, які не демонструють симптомів.

Якщо ці тести виявляться позитивними, це має стосуватися контактних осіб нововиявлених інфікованих. У залежності від того, як далеко протягнуться ці ланцюжки, це в підсумку також може завершитися потребою в масовому тестуванні. Але тоді йтиметься про масове тестування в певному регіоні, а не в усій країні.