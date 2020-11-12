COVID-19 в Україні: дефіцит тестів і російські реагенти без тендерів

Ірина Т. (ім'я змінене) - завуч однієї зі шкіл Києва. Нещодавно жінка перехворіла на COVID-19. "Через мене могли заразитися інші вчителі і учні. Тому, щойно відчула характерні симптоми, хоч і в легкій формі, вирішила зробити тест", - розповідає викладачка. Знаючи від колег і знайомих, що на результати безкоштовних тестів у державних лабораторіях доводиться чекати подекуди тиждень і більше, Ірина заплатила з власної кишені 1800 гривень за ПЛР-тест в одній з приватних лабораторій. Тест виявився негативним. "Але відчувала легку задуху і слабкість, тому вирішила залишатись вдома на лікарняному. Повторний тест за кілька днів був позитивним. Тож пересторога не була зайвою", - пригадує вчителька.

МОЗ: скорочуємо відставання по тестах

Турбота про здоров'я колег і учнів коштувала Ірині чималих грошей, при тому що заробіток у вчителів і невисокий. Відповідаючи на запитання DW, чому вчителям досі доводиться платити за тести з власної кишені, хоча вони разом з лікарями входять до групи ризику, заступник міністра охорони здоров´я Віктор Ляшко запевнив, що МОЗ планує забезпечити школи безкоштовними експрес-тестами на антиген. Так само міністерство обіцяє регулярно тестувати експрес-тестами і лікарів. На дорожчий і точніший ПЛР-тест направлятимуть лише після позитивного експрес-тесту. На антиген-тести Кабмін нещодавно виділив мільярд гривень, повідомив Ляшко. Однак бюрократичні процедури і централізована закупівля через ДП "Медичні закупівлі" займуть ще не один місяць, визнав заступник міністра.

Віктор Ляшко заявляє, що впродовж останніх тижнів МОЗ вдалося скоротити терміни очкування на результати тестів до одного-двох днів. "Якщо доводиться чекати по сім і більше днів на результат, то це не питання лабораторії, а питання логістики. Доставка тестів в лабораторії і повернення результатів", - каже Ляшко. За його словами, затримки через неопрацьовані впродовж дня залишки тестів є на даний момент лише у Києві, в Одеській, Черкаській і Донецькій областях.

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Скільки коштують тести?

Поки швидке і безкоштовне тестування для багатьох українців залишається недоступним, приватні лабораторії подекуди беруть з клієнтів до 2,5 тисяч гривень за один ПЛР-тест. Найдешевші пропозиції - близько 900 гривень. Полімеразна ланцюгова реакція - найбільш точний, але і найдорожчий спосіб діагноситики вірусів, що здійснюється за допомогою аналізу ДНК. ПЛР-тест дозволяє визначити наявність вірусу в організмі, тоді як дешевші і швидші тести лише можуть визначити наявність антитіл до вірусу, що не дає можливість розрізнити, чи людина є активним носієм вірусу чи перехворіла раніше.

Левову частку собівартості кожного тесту становлять реагенти. Як засвідчив проведений DW аналіз бази митних декларацій ImportGenius, набори реагентів від провідних європейських виробників, які мають американські і європейські сертифікати якості, ввозяться в Україну за вартістю у близько 250 гривень за тест. Менш відомі бренди, наприклад, чеські, обходяться приблизно у 150. Кінцева вартісь для лабораторії залежить від націнки дистриб'юторів.

Державні лабораторії: російське без тендеру

Натомість обласні лабораторії МОЗ закуповують, як свідчать протоколи закупівель на сайті Prozorro, реагенти у декілька разів дешевше, ніж коштують матеріали від провідних західних виробників. Середня вартість реагентів на один тест, які закуповують державні лабораторії - 70 гривень, при цьому виробник часто не вказується. Водночас, за такою самою ціною у частині контрактів виробник вказаний - російська компанія "Вектор-Бест". Тести цього виробника "РеалБест РНК SARS-CoV-2" українським державним лабораторіям росіяни через свою дочірню компанію в Україні продають по 66 гривень за штуку при митній вартості у 32 гривні. Пільгові поставки матеріалів для протидії COVID-19 звільнені від ПДВ. Закупівлі проходять без тендерів.

Продавці дешевих тестів українським державним лабораторіям - далеко не завжди відомі на ринку дистриб'ютори. Наприклад, однин з найбільших постачальників ПЛР-тестів для обласних лабораторій МОЗ ще торік, згідно з реєстром мінюсту, надавав послуги з прибирання приміщень, згодом займався торгівлею зерном і кормами для тварин. Офіс компанії розташований у кімнаті в будівлі одного з супермаркетів Києва, в неї немає свого сайту, про неї немає згадок у фахових каталогах. Тим не менше, з початком пандемії COVID-19 ця компанія поставила лабораторіям МОЗ реагенти для ПЛР-тестування на загальну суму у понад 18 мільйонів гривень, як свідчать дані на сайті Prozorro.

Чи відповідають дешеві тести міжнародним стандартам якості часто незрозуміло. Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко у розмові з DW запевнив, що всі тести, які ввозяться легально, є сертифікованими. Однак досі МОЗ не контролював якість тестів на COVID-19 у лабораторіях. На проведення перевірок відомство попросило два мільйони гривень, однак процедури виділення грошей ще не завершені.

До кінця року МОЗ обіцяє подзвоїти потужності у державних лабораторіях

Держава подвоїть потужності

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у розмові з DW зазначив, що лабораторії закуповують те, що є на ринку. "Сьогодні жоден виробник не може закрити всі потреби в Україні. Доводиться купувати у різних виробників, залежно від наявності на ринку", - констатував Ляшко. Водночас заступник міністра пообіцяв, що до кінця року лабораторії МОЗ зможуть подвоїти обсяги безкоштовних тестів для українців до ста тисяч на добу. А левову частку поставок для лабораторій МОЗ буде здійснено через Всесвітню організацію охорони здоров'я, з якою вже підписано контракт на постачання 1,3 мільйона ПЛР-тестів. Крім того, мінфін погодив кредитну лінію з Великою Британією на закупівлю чотирьох мільйонів британських тестів. Решту потреб закриватимуть у співпраці з приватними лабораторіями.

Тим часом представники пацієнтських організацій, щоби покрити нагальний дефіцит у тестуванні, закликають МОЗ на даному етапі активніше співпрацювати з приватними лабораторіями. "На сьогодні кожен четвертий зроблений тест на COVID-19 - позитивний. Це означає, що тестують лише явно хворих людей. Це ненормально. Аби уповільнити темпи поширення хвороби, треба виявляти і безсимптомних хворих", - критикує Світлана Шаталова з благодійної організації "Пацієнти України".

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МОЗ платить по 855 гривень за тест

Як засвідчив аналіз тендерної документації на сайті Prozorro, обласні державні лабораторії уклали угоди з низкою лабораторій у обласних центрах по 855 гривень за тест. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що головна умова державних лабораторій - надання результатів упродовж однієї доби.

Водночас Світлана Шаталова переконана, що поки МОЗ не може забезпечити безкоштовне і регулярне тестування всім, хто його потребує, передовсім вчителям і лікарям, потрібно нарощувати замовлення приватним лабораторіям на вигідніших умовах. "Якби МОЗ підписало рамкові угоди з найбільшими приватними лабораторіями, скажімо, на мільйон тестів, можна було би отримати дуже вигідні умови. Цілком реально домагатися цін на рівні близько 600 гривень", - вважає Світлана Шаталова.

Один з лідерів на ринку лабораторних послуг повідомив на запит DW, що працює виключно з європейськими і американськими реагентами і собівартість його тестів становить близько 700 гривень. "Собівартість реагентів для етапу виділення і ампліфікації становить близько 350 гривень, вартість комплектуючих на етапах пробопідготовки і реакції сумішей становить близько 100 гривень", - пояснила DW речниця компанії. За її словами, крім реагентів, ще 200-250 гривень у кожному ПЛР тесті становлять постійні витрати - такі як витрати на персонал, амортизацію обладнання, оренду приміщень та утримання лабораторії. У компанії повідомили, що пропонували МОЗ свої послуги по собівартості, однак не отримали відповіді.



