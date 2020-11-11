МОЗ України обіцяє щодня тестувати 100 тисяч українців на COVID-19

До кінця року державні лабораторії зможуть подвоїти кількість ПЛР-тестів на коронавірусну хворобу до 100 тисяч на добу, анонсував у розмові з DW заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Уже до кінця листопада державні лабораторні центри МОЗ України спільно з лабораторіями державних і комунальних лікарень мають вийти на показник у 75 тисяч тестів на добу, а до кінця року - на 100 тисяч на добу, - прогнозує заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Але тут багато чого залежить від поставок обладнання, яке вже замовлене і проплачене. Ми наразі чекаємо на роботизоване обладнання. За рахунок ручного аналізу, з яким нині працюють лабораторії, ми не вийдемо на такі показники", - зазначив заступник міністра, повідомляє DW в четвер, 12 листопада. Загалом для лабораторій МОЗ, за словами Ляшка, замовлено 32 роботизовані станції для ПЛР-тестування (полімеразна ланцюгова реакція). 12 з них уже в процесі доставки. Крім того, виділено 250 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для клініко-діагностичних лабораторій у лікарнях. "У нас 27 державних лабораторій і ще 40 - у лікарнях. Всі вони модернізуються", - запевнив Віктор Ляшко.
"Затримки у деяких регіонах"
Нині лабораторії в підпорядкуванні МОЗ здійснюють, за даними відомства, близько 50 тисяч тестів на добу. Віктор Ляшко називає цей показник "середньоєвропейським". Водночас, наприклад, у Німеччині потужності лабораторій на тестування коронавірусної хвороби становлять майже 300 тисяч тестів на добу, що в кілька разів вище за нинішні українські показники у перерахунку на кількість населення.
У ЗМІ і соціальних мережах українці з початку пандемії нерідко скаржилися, що чекати на результати безкоштовних тестів у державних лабораторіях доводиться тиждень і більше. Однак Ляшко запевняє, що впродовж останніх кількох тижнів ситуація значно покращилася і державні лабораторії зазвичай надають результати не пізніше як за два дні.
"Якщо доводиться чекати по сім і більше днів на результат, то це не питання лабораторії, а питання логістики - доставка тестів в лабораторії і повернення результатів", - запевняє Ляшко. Заступник міністра визнає, що наразі подекуди ще перевантажені лабораторії у Києві, в Одеській, Черкаській і Донецькій областях. У деяких областях брак ресурсів у державних лабораторіях покривають у співпраці з приватними лабораторіями.
Міністерство охорони здоров'я України обіцяє, що крім людей, які звертаються до лікарів із симптомами COVID-19, у майбутньому зможе проводити і регулярне масове тестування таких груп ризику, як вчителі і лікарі за допомогою експрес-тестів на антиген, які дають результат вже за 15-30 хвилин. Тих, хто отримуватиме позитивний результат такого тесту, відправлятимуть на більш складний і дорогий ПЛР-тест. Однак буде це масове тестування, вочевидь, ще не скоро. Уряд виділив мільярд гривень на закупівлю експрес-тестів через ДП "Медичні закупівлі", але це рішення ще не погоджене бюджетним комітетом Верховної Ради. Крім того, сам процес закупівлі може зайняти не один місяць.
Уряд України планує закупити успішно випробувану та зареєстровану вакцину від COVID-19. Кого з українців планують вакцинувати в першу чергу? І чи є готовність з боку населення до такого щеплення?