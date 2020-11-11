МОЗ України обіцяє щодня тестувати 100 тисяч українців на COVID-19

Уже до кінця листопада державні лабораторні центри МОЗ України спільно з лабораторіями державних і комунальних лікарень мають вийти на показник у 75 тисяч тестів на добу, а до кінця року - на 100 тисяч на добу, - прогнозує заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Але тут багато чого залежить від поставок обладнання, яке вже замовлене і проплачене. Ми наразі чекаємо на роботизоване обладнання. За рахунок ручного аналізу, з яким нині працюють лабораторії, ми не вийдемо на такі показники", - зазначив заступник міністра, повідомляє DW в четвер, 12 листопада. Загалом для лабораторій МОЗ, за словами Ляшка, замовлено 32 роботизовані станції для ПЛР-тестування (полімеразна ланцюгова реакція). 12 з них уже в процесі доставки. Крім того, виділено 250 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для клініко-діагностичних лабораторій у лікарнях. "У нас 27 державних лабораторій і ще 40 - у лікарнях. Всі вони модернізуються", - запевнив Віктор Ляшко.

"Обладнання вже замовлене і проплачене", - каже заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко

"Затримки у деяких регіонах"

Нині лабораторії в підпорядкуванні МОЗ здійснюють, за даними відомства, близько 50 тисяч тестів на добу. Віктор Ляшко називає цей показник "середньоєвропейським". Водночас, наприклад, у Німеччині потужності лабораторій на тестування коронавірусної хвороби становлять майже 300 тисяч тестів на добу, що в кілька разів вище за нинішні українські показники у перерахунку на кількість населення.

У ЗМІ і соціальних мережах українці з початку пандемії нерідко скаржилися, що чекати на результати безкоштовних тестів у державних лабораторіях доводиться тиждень і більше. Однак Ляшко запевняє, що впродовж останніх кількох тижнів ситуація значно покращилася і державні лабораторії зазвичай надають результати не пізніше як за два дні.

"Якщо доводиться чекати по сім і більше днів на результат, то це не питання лабораторії, а питання логістики - доставка тестів в лабораторії і повернення результатів", - запевняє Ляшко. Заступник міністра визнає, що наразі подекуди ще перевантажені лабораторії у Києві, в Одеській, Черкаській і Донецькій областях. У деяких областях брак ресурсів у державних лабораторіях покривають у співпраці з приватними лабораторіями.

Регулярне тестування для вчителів і лікарів

Міністерство охорони здоров'я України обіцяє, що крім людей, які звертаються до лікарів із симптомами COVID-19, у майбутньому зможе проводити і регулярне масове тестування таких груп ризику, як вчителі і лікарі за допомогою експрес-тестів на антиген, які дають результат вже за 15-30 хвилин. Тих, хто отримуватиме позитивний результат такого тесту, відправлятимуть на більш складний і дорогий ПЛР-тест. Однак буде це масове тестування, вочевидь, ще не скоро. Уряд виділив мільярд гривень на закупівлю експрес-тестів через ДП "Медичні закупівлі", але це рішення ще не погоджене бюджетним комітетом Верховної Ради. Крім того, сам процес закупівлі може зайняти не один місяць.