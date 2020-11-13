Коронавірус в Україні: понад пів мільйона випадків зараження

В Україні за добу зафіксували рекордні 11 057 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер, 12 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 198 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 6235 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (931) та Запорізькій області (799). Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 500,9 тисячі випадків інфікування, 9145 хворих померли, 227,7 тисячі людей одужали.

Карантин вихідного дня в Україні

Нагадаємо, що з 14 листопада в Україні запроваджують "карантин вихідного дня", який передбачає з 00:00 суботи до 00:00 понеділка запровадження заборони на низку видів діяльності. Зокрема, у вихідні забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, паливо, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми), закладів культури.

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Також на всій території України, незалежно від рівня захворюваності в кожному окремому регіоні, в усі дні тижня запроваджується заборона на проведення масових культурних, концертних, спортивних та інших заходів, розрахованих на більш ніж 20 відвідувачів, на роботу музеїв, спортивних і фітнес-залів, що не можуть забезпечити дистанціювання з розрахунку 1 відвідувач на 20 квадратних метрів, на проведення заходів з організації дозвілля розважальними закладами й закладами громадського харчування.

Кінотеатри і театри не можуть приймати відвідувачів у кількості, що перевищує 50 відсотків глядацьких місць, а автомобільний та залізничний транспорт - перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість передбачених у них сидячих місць. Навчальні заклади можуть працювати в разі знаходження в одному приміщенні не більше 20 осіб, а заклади позашкільної, дошкільної, мистецтвознавчої освіти - якщо на самоізоляції перебувають не більше 50 відсотків учнів і співробітників. При цьому можна проводити спортивні заходи, включені до календарного плану, без глядачів і зі щоденним контролем стану здоров'я учасників.