 Коронавірус в Україні: 10,6 тисячі нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 10,6 тисячі нових випадків за добу

Протягом доби в Україні виявили 10611 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільшу кількість діагнозів COVID-19 зареєстровано у Києві - 965.

Машина швидкої медичної допомоги біля Олександрівської лікарні у Києві

Машина швидкої медичної допомоги біля Олександрівської лікарні у Києві

В Україні за добу, що минула, зафіксували 10611 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це вранці у середу, 11 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед нових інфікованих 493 медичних працівники, зазначив міністр на своїй сторінці у Facebook. За наведеними даними, 191 пацієнт помер, 6802 людей одужали від COVID-19.

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Найбільша кількість кейсів COVID-19 - у Києві

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у Києві (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях. Також протягом доби в Україні з COVID-19 госпіталізували 1453 людини.

Як повідомлялось, 10 листопада в Україні було зафіксовано10842 нових випадків інфікування коронавірусом, 9 листопада - 8687, 8 листопада - 9397 нових інфікованих, 7 листопада - 10746 нових випадків, 6 листопада - 9721 хворих, 5 листопада - 9850 нових випадків захворювання.

За весь час пандемії в Україні станом на 11 листопада захворіли 489808 осіб, одужали 221,5 тисячі людей, летальних випадків зареєстровано 8947.

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