Чи готова Україна до щеплення від COVID-19?

Після успішних результатів клінічних випробувань майбутньої вакцини від коронавірусу, проведених німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer, в Україні почали думати над тим, як та скільки її закуповувати. Очікується, що за кілька тижнів результати своїх досліджень представить і низка інших компаній, які працюють над створенням вакцини від коронавірусу.

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Україна розраховує отримати доступ до майбутньої вакцини від коронавірусу у рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), Всесвітньою організацією охорони здоров'я, кількома урядами і Фондом Білла та Мелінди Гейтс. COVAX планує забезпечити 180 країн світу двома мільярдами доз вакцин до кінця 2021 року.

Фонд COVAX допоможе

Як повідомив DW керівник експертної групи з імунопрофілактики міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Сергій Литовка, Україна є учасником цього Фонду. За його словами, український уряд розраховує, що для першого етапу вакцинації від COVID-19 COVAX виділить Україні вакцину для щеплення 20 відсотків населення країни.

"МОЗ розраховує вакцину на все населення. Це 42 мільйони доз вакцин, якщо вона буде однодозова, або 84 мільйони доз, якщо вакцина буде дводозова, тобто треба буде робити повторне щеплення. Через програму COVAX ми гарантовано можемо отримати хоча б перші вісім мільйонів доз майбутньої вакцини", - каже Сергій Литовка. Він пояснив, що через цей Фонд країна може лише одноразово отримати вакцину.

Керівник експертної групи з імунопрофілактики МОН України розповів, що прогнозована ціна однієї дози вакцини буде складати від 30 до 50 доларів США. Країни з високим рівнем достатку отримуватимуть її за повною ціною. Натомість країни з нижчим рівнем достатку отримуватимуть її за зниженою вп'ятеро ціною, а бідні країні - взагалі безкоштовно.

"Україна розраховує купити першу партію вакцини за 8-10 доларів США за одну дозу та частину доз отримати безкоштовно. Але це ще не вирішено, бо вакцини ж ще немає", - каже Литовка.

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Хто в Україні першим отримає щеплення?

В Україні вже визначили, хто саме першим отримає щеплення від коронавірусу. За словами представника МОЗ, це ті категорії населення, які найбільше контактують з людьми або входять до групи ризику. До пріоритетних груп, які отримають вакцину від коронавірусу першими, каже Литовка, належать медпрацівники, військовослужбовці та правоохоронці - незалежно від того, чи це Збройні сили України, чи поліція, чи Держприкордонслужба, чи Нацгвардія, - а також працівники освітньої сфери, люди старші 65 років.

У МОЗ підрахували, що таких осіб в Україні більше 16 мільйонів. Тобто тільки для них треба 16 мільйонів доз однодозової або 32 мільйони дводозової вакцини. Якщо Фонд COVAX надасть Україні половину від необхідної кількості доз для пріоритетних груп, то де брати іншу половину?

Більшу частину потрібно буде купити

Сергій Литовка вказує на те, що іншу частину вакцини Україні доведеться закуповувати за ринковими цінами. Представник МОЗ наголошує, що Україна юридично та фінансово готова до закупівель майбутньої вакцини виробництва будь-якої компанії, яка доведе безпечність своєї розробки, пройде всі стадії випробувань з міжнародним підтвердженням ефективності та буде офіційно зареєстрована на міжнародному ринку.

"Україна готова зробити закупівлю, розподілити по областях та районах для того, щоб можна було провести вакцинальну кампанію, у нас є потужності для зберігання вакцини, є нормативно-правова база, яка дозволяє застосовувати вакцину за епідемічними показниками. Але все залежить від компанії виробника вакцини, скільки вона готова буде продати Україні вакцини зі свого ресурсу", - наголошує Литовка.

Як відомо, уряд заклав у проєкті бюджету на 2021 рік 2,6 мільярда гривень на вакцинацію від коронавірусу. Але чи вистачить цих грошей, аби вакцинувати всі 42 мільйони громадян України? Відповіді на це поки що немає.

В уряді розраховують, що не всі українці захочуть робити щеплення від COVID-19. За даними опитування соціологічної компанії Research & Branding Group, проведеного у вересні цього року, половина українців не погодилася б навіть на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу. Тут варто зауважити, що колективний імунітет досягається за умови вакцинації 70 відсотків населення.

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"На жаль, 50 відсотків українців вважають, що вакцинація не принесе якоїсь користі, тому якщо розраховувати з цієї позиції, то потреба України у вакцині складатиме загалом 21 мільйон доз однодозової або 42 мільйони дводозової вакцини", - відзначає Сергій Литовка.

Чи є інфраструктура?

Якщо Україна знайде кошти для закупівлі необхідної кількості вакцини, а виробник буде спроможний виробити її швидко в необхідній кількості для українців, то важливо ще попіклуватись про інфраструктуру для зберігання цієї вакцини. Так, вакцина від коронавірусу, яку випробовує Pfizer та BioNTech, має зберігатися при надзвичайно низьких температурах. Виробники радять зберігати вакцину, яка використовує синтетичну мРНК для активації імунної системи, при температурі від -20 °C до -70 °C. При цьому таких умов слід дотримуватись на всьому ланцюгу постачання вакцини.

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В Україні це може стати проблемою. Керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ каже, що в Україні є інфраструктура для дотримання "холодного ланцюга" при транспортуванні та зберіганні вакцин. Щоправда, за словами Литовки, ця інфраструктура розрахована на звичайні вакцини, які зберігаються за температури від +2 °C до +8 °C. "Ми ще точно не знаємо, чи потребуватиме вакцина Pfizer та BioNTech заморожування. "Укрвакцина" повідомляє, що здатна одночасно отримати, зберігати та логістично розподіляти 30 мільйонів доз вакцини за температури від +2 °C до -20 °C. Якщо нижче, наприклад -80 °C, то у нас теж є холодильне обладнання, але воно (наявне. - Ред.) у меншій кількості", - прокоментував у розмові з DW Сергій Литовка.