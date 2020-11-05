Летальність від COVID-19 у листопаді різко зросте, застерігають німецькі вчені

Друга хвиля коронавірусу виявилася потужнішою, ніж перша, свідчать статистичні дані з більшості країн Європи, в тому числі з Німеччини. Водночас кількість смертей від COVID-19 залишалося у вересні-жовтні у порівнянні з весняними місяцями на відносно низькому рівні. Однак уже в першій половині листопада ситуація з летальністю почне різко погіршуватися, попередили німецькі науковці.

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Серед 80-річних від коронавірусу в ФРН помирають 10 відсотків

Їхній прогноз, який ґрунтується на математичних моделях, стосується ФРН, але з великою вірогідністю його можна поширити й на інші країни з подібним зростанням кількості інфікованих. Проаналізувавши статистику, авторський колектив з Інституту динаміки й самоорганізації імені Макса Планка в Геттінгені (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation) виявив, що влітку і аж до кінця вересня вірусом SARS-CoV-2 заражалися переважно люди молодше 60 років.

Виходячи з того, що між зараженням і смертю минають у середньому 14 днів, науковці з Геттінгена дійшли висновку, що рекорди за кількістю інфікованих, зареєстровані в кінці жовтня (18-19 тисяч на день), до середини листопада обернуться різким зростанням кількості смертей.

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Втрата контролю над епідеміологічною ситуацією

Якщо з 21 по 28 жовтня в Німеччині було зафіксовано 335 смертей, пов'язаних з коронавірусом, то на початку листопада ця цифра може зрости до 500-800 випадків на тиждень, заявила, посилаючись на розроблену математичну модель, керівниця дослідження, експертка зі штучних нейронних мереж Віола Пріземанн (Viola Priesemann).

Відстежувати інфекційні ланцюги у Німеччині допомагають солдати Бундесверу та студенти

Виглядає на те, що такий прогноз уже збувається. У будь-якому разі, у четвер, 5 листопада, Інститут імені Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) повідомив, що за одну лише минулу добу кількість смертей пацієнтів з коронавірусом склала в Німеччині 118 осіб. Таким чином загальна кількість жертв пандемії досягла у ФРН 10 930 осіб при 597 583 інфікованих від початку року.

Віола Пріземанн переконана, що люди старше 60 років стали частіше заражатися, оскільки з початку осені через загальне збільшення числа інфікованих багато місцевих відомств охорони здоров'я через перевантаження виявилися вже не в змозі відслідковувати контакти заражених і переривати інфекційні ланцюги, попереджаючи потенційних носіїв вірусу і відправляючи їх на карантин. Це призводить до того, що стає дедалі більше безсимптомних носіїв вірусу, які мимоволі стають загрозою для літніх людей і представників інших груп ризику.

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Мета локдауну - отримати можливість відстежувати інфекційні ланцюги

"Щоб повернути контроль над епідеміологічною ситуацією, кількість заражень необхідно негайно знизити. В іншому випадку боротьба з поширенням інфекції та захист груп ризику неминуче потребуватимуть значно жорсткіших обмежувальних заходів - найпізніше в той момент, коли будуть вичерпані потужності лікарень", - доходять висновку автори дослідження.

Тим самим науковці з Геттінгена фактично висловлюють підтримку так званому м'якому локдауну, запровадженому в Німеччині з 2 листопада терміном на один місяць. Виступаючи в популярному ток-шоу на першому каналі німецького телебачення ARD, Віола Пріземанн, яка має фізичну освіту, зазначила, що не береться судити, наскільки суттєво вдасться загальмувати темпи поширення вірусу саме завдяки закриттю ресторанів або наскільки ефективною виявиться відмова від культурних заходів.

Але вона вітає будь-які заходи, які сприяють досягненню головної мети: зниженню кількості щоденних заражень до такого рівня, коли органи охорони здоров'я знову зможуть відстежувати й переривати інфекційні ланцюги. Упродовж усього літа аж до середини вересня Німеччина з цим завданням цілком успішно впоралася, нагадала Віола Пріземанн. У цей період і летальність від COVID-19 була особливо низькою.