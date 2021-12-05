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Смертність

Смертність - кількість смертей у певній групі людей за певний період часу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Смертність".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Індії військові помилково вбили мирних жителів, а потім - їхніх обурених родичів

В Індії військові помилково вбили мирних жителів, а потім - їхніх обурених родичів 05.12.2021

Індійські військові розстріляли групу шахтарів, прийнявши їх за повстанців. У сутичках з обуреними родичами вбитих згодом загинув один військовий.

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021) 23.11.2021

"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.

В Україні найбільше смертей від COVID-19 за добу - майже 800

В Україні найбільше смертей від COVID-19 за добу - майже 800 06.11.2021

За останні 24 години МОЗ України зафіксувало понад 25 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Понад 5 тисяч осіб госпіталізували. За весь час пандемії від COVID-19 померли 71,6 тисячі українців.

Смертельні ДТП: чому тисячі українців гинуть на дорогах? (05.11.2021) 05.11.2021

Україна - у п'ятірці антилідерів у Європі за кількістю смертельних аварій на дорогах. У середньому щодня 8-9 українців гинуть унаслідок ДТП. DW з'ясовувала чому. 
Страшніше ніж ковід: чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео)

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео) 28.10.2021

В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу. Попри це українці, схоже, більше бояться вакцини, ніж самого "ковіду". Рівень вакцинації в Україні - найнижчий у Європі. Чому?

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19 22.10.2021

За останню добу від коронавірусної хвороби в Україні померли 614 осіб, зареєстровано понад 23 тисячі нових випадків інфікування. Це рекордні показники за всю епідемію, які фіксуються другий день поспіль.

Cтатистика COVID-19 по Європі: де менше вакцинованих - там більше смертей

Cтатистика COVID-19 по Європі: де менше вакцинованих - там більше смертей 21.10.2021

Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі. Кількість смертей подекуди у десятки разів вища там, де не хочуть робити щеплення.
Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (відео)

Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (відео) 20.10.2021

В Україні зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії. DW вирішила з'ясувати, чому коронавірус знову наступає і наскільки готова до цього Україна.

Нова хвиля коронавірусу: як Україна (не) підготувалася за рік (19.10.2021) 19.10.2021

Захворюваність на COVID-19 в Україні критично зростає. У МОЗ застерігають: епідемія вже перевищила показники минулої осені. 18 жовтня зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії. DW вирішила з'ясувати, чому коронавірус знову наступає і наскільки готова до цього Україна.
Коронавірус: у Росії добовий максимум заражень і смертей

Коронавірус: у Росії добовий максимум заражень і смертей 14.10.2021

Минулої доби в Росії зафіксували понад 31 тисячу нових випадків COVID-19 і майже тисячу смертей. Це - найбільші показники від початку пандемії.

COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч нових випадків і 471 смерть

COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч нових випадків і 471 смерть 13.10.2021

За добу в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків захворювання на СOVID-19. 471 людина померла - цей показник другий за величиною від початку пандемії.

Добровільно чи примусом? Як країни ЄС стимулюють вакцинуватися від COVID-19

Добровільно чи примусом? Як країни ЄС стимулюють вакцинуватися від COVID-19 22.09.2021

Попри доступність вакцини українці не поспішають робити щеплення від COVID-19. Тим часом низка країн ЄС активно стимулює людей до щеплень попри значно вищу, ніж в Україні, частку вакцинованих. Як саме - в огляді DW.
У Москві смертність в липні зросла на 60 відсотків порівняно з минулим роком

У Москві смертність в липні зросла на 60 відсотків порівняно з минулим роком 13.08.2021

За даними департаменту охорони здоров'я Москви, у липні понад 6,5 тисячі смертей в столиці РФ були пов'язані з COVID-19.
Росія: черговий добовий рекорд смертності від COVID-19

Росія: черговий добовий рекорд смертності від COVID-19 10.07.2021

У Росії зафіксували найбільшу кількість смертей осіб, інфікованих коронавірусом, за весь час пандемії. Востаннє максимальну кількість летальних випадків серед хворих на COVID-19 реєстрували 6 липня.
Кількість померлих в Україні у квітні зросла майже на 50 відсотків - Держстат

Кількість померлих в Україні у квітні зросла майже на 50 відсотків - Держстат 18.06.2021

У квітні 2021 року в Україні померли 68,62 тисячі людей, що майже на 50 відсотків більше за показник квітня 2020 року, повідомили у Держстаті.
Померлих через COVID значно більше, ніж за офіційними даними - ВООЗ

Померлих через COVID значно більше, ніж за офіційними даними - ВООЗ 21.05.2021

Через коронавірус у світі померло вдвічі-втричі більше людей, ніж показує офіційна статистика, вважають у ВООЗ.
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