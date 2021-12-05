Смертність

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021)

"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.