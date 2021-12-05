Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Смертність - кількість смертей у певній групі людей за певний період часу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Смертність".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.
Захворюваність на COVID-19 в Україні критично зростає. У МОЗ застерігають: епідемія вже перевищила показники минулої осені. 18 жовтня зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії. DW вирішила з'ясувати, чому коронавірус знову наступає і наскільки готова до цього Україна.
Попри доступність вакцини українці не поспішають робити щеплення від COVID-19. Тим часом низка країн ЄС активно стимулює людей до щеплень попри значно вищу, ніж в Україні, частку вакцинованих. Як саме - в огляді DW.