Скорочення населення України: уряд вирішив протидіяти

Український уряд затвердив стратегію демографічного розвитку, щоб протидіяти стрімкому скороченню населення. За оцінками науковців, до 2050 року в країні може залишитися 25 мільйонів людей.

Кабінет міністрів України затвердив стратегію демографічного розвитку до 2040 року, яка має на меті запобігти подальшому скороченню населення країни. Хоча сам документ уряд затвердив ще 30 вересня, міністерство соціальної політики повідомило про це лише в середу, 2 жовтня.

У міністерстві зазначають, що стратегія не лише покликана протидіяти викликам, зумовленим війною Росії проти України, але також є одним із індикаторів виконання плану України в рамках фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Стратегія передбачає розробку трирічних планів заходів з її реалізації. Перший з них мінсоцполітики має розробити до листопада.

До 2051 населення України може скоротитися до 25,2 млн

Серед перерахованих у стратегії демографічних викликів і загроз перше місце посідає швидке скорочення чисельності населення. У ній наводиться оцінка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук (нині Інститут демографії та проблем якості життя), за якою на 1 січня 2022 року населення України становило 42 мільйони людей. На липень 2024 року населення скоротилось до 35,8 мільйона людей, при цьому на територіях, "на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі" проживало лише 31,1 мільйона людей.

Серед факторів, які сприяють скороченню населення, низка прямо пов'язані з війною: масова вимушена еміграція; незаконне вивезення громадян України за кордон; масштабне внутрішнє переміщення тощо.

Інші фактори, які часто також викликані війною: низький рівень народжуваності, погіршення здоров'я людей; зростання чисельності людей з інвалідністю; високий рівень передчасної смертності, демографічне старіння, відстрочування часу народження дітей; недостатньо гнучке та недостатньо сучасне сімейне законодавство.

"З урахуванням викладених викликів і загроз (…) чисельність населення України за оцінкою Інституту демографії НАН, до 2041 року може скоротитися до 28,9 мільйона осіб, а до 2051 року - до 25,2 мільйона осіб", - йдеться в документі. Водночас там зауважується, що прогнозування ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних, зокрема, неможливість обліку демографічних показників на окупованих Росією територіях, і "багатоваріантність сценаріїв перебігу воєнних подій".

Україна хоче повернути з-за кордону мігрантів і діаспору

У документі визначені стратегічні цілі для подолання негативних демографічних тенденцій. Перша з них - "створення умов для міграційного приросту населення та зниження рівня відтоку українців за кордон". В уряді вказують, що йдеться не лише про громадян, які виїхали за кордон через війну, але й про тих, хто виїхав раніше, та представників української діаспори.

У документі наводяться дані міністерства закордонних справ за 2019 рік, за якими українська діаспора в світі перевищувала п'ять мільйонів людей, найбільша - близько двох мільйонів - в Росії, 1,2 мільйона - в Канаді, від 0,9 до 1,5 мільйона - в США. Ще близько п'ятьох мільйонів українців виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, здебільшого - в західні країни, хоча також і в Росію, зазначають в Кабміні.

Серед інших стратегічних цілей: створення умов для підвищення рівня народжуваності, підтримка сім'ї; зниження рівня передчасної смертності; активізація на ринку праці "максимальної кількості громадян, які можуть працювати"; формування умов для активного довголіття; розвиток можливостей для якісного життя.