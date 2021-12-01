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Народжуваність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "народжуваність".

Увага: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українців буде лише 35 мільйонів? (01.12.2021) 01.12.2021

За даними ООН, Україна серед лідерів за темпами скорочення населення. За прогнозом, до 2050 року українців залишиться лише 35 мільйонів. Що необхідно зробити, аби завадити такому стрімкому скороченню населення? 
Щоб не працювати понаднормово. Чи перейде Японія на чотириденку?

Щоб не працювати понаднормово. Чи перейде Японія на чотириденку? 29.06.2021

Японська влада закликає підприємців дозволити працівникам працювати чотири замість п'яти днів у тиждень. Це має допомогти вирішити економічні та демографічні проблеми країни.
Ось такий локдаун. У Німеччині - новий рекорд народжуваності

Ось такий локдаун. У Німеччині - новий рекорд народжуваності 16.06.2021

Німецькі статистики повідомили про високий рівень народжуваності у країні. Такого в Німеччині не було вже понад 20 років. Яку роль у цьому відіграла пандемія?
У Китаї дозволять сім'ям мати трьох дітей

У Китаї дозволять сім'ям мати трьох дітей 31.05.2021

Уряд КНР ухвалив це рішення на тлі масового зниження народжуваності та швидкого старіння китайського населення.
Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі? 20.05.2021

Так званих ізраїльських арабів - або палестинців, які проживають на території єврейської держави, - втягують у конфлікт активніше, ніж раніше. Причини тут як економічні, так і політичні.
Як заманити чоловіків у декретну відпустку: німецький досвід

Як заманити чоловіків у декретну відпустку: німецький досвід 07.05.2021

Президент України підписав закон, який зрівняв права чоловіків і жінок на декретну відпустку. У Німеччині ж іще з 2007 року діє закон, який заохочує доглядати за дітьми і чоловіків. Які його результати?
Смертність у ФРН у 2020 році зросла на п'ять відсотків

Смертність у ФРН у 2020 році зросла на п'ять відсотків 26.04.2021

У 2020 році у Німеччині померли на п'ять відсотків більше людей, ніж у 2019 році. При цьому неможливо точно оцінити вплив пандемії на рівень смертності в країні.
Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу

Італія: чому впала народжуваність у період пандемії коронавірусу 15.03.2021

Рівень народжуваності в Італії і так був одним із найнижчих у Європі. Пандемія коронавірусу, схоже, лише посилила цей тренд. У причинах розбирався Бернд Ріґерт. Репортаж DW з Бергамо.

Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами (19.02.2021) 19.02.2021

Українців стає менше. І COVID-19 - далеко не головна причина. У 2020 році, за даними Держстату, населення України зменшилося на 314 тисяч. Які причини? І чому прогнозуть лише 17, 5 млн українців до 2100 року?

У жовтні в Україні зафіксовано різке зростання смертності

У жовтні в Україні зафіксовано різке зростання смертності 22.12.2020

Кількість померлих в Україні у жовтні поточного року зросла на 17,5 відсотка проти жовтня 2019 року, кажуть у Держстаті. Утім, число померлих за 10 місяців було на 0,2 відсотка нижчим, ніж торік.
Німці й народжуваність: дітей дедалі менше, а літніх людей більшає

Німці й народжуваність: дітей дедалі менше, а літніх людей більшає 04.08.2020

2019 року в ФРН зафіксували незначне скорочення показників народжуваності. Демографічна ситуація в країні погіршується, а прогнози не віщують нічого доброго.
Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео) 16.03.2020

Більше угорських дітей, менше мігрантів - керуючись такою метою, уряд Віктора Орбана прагне підвищити народжуваність в Угорщині щедрою фінансовою підтримкою молодих родин. Поодинокі критики говорять про дискримінацію.

Як Угорщина піднімає народжуваність, фінансуючи "традиційні родини" (03.03.2020) 03.03.2020

Населення Угорщини стрімко скорочується. Тож рік тому правопопулістський уряд Віктора Орбана запровадив щедрі грошові винагороди за народження дітей. От-тільки вони - дискримінаційні, зауважують поодинокі критики.
Кількість населення Німеччини досягла рекордного рівня завдяки мігрантам

Кількість населення Німеччини досягла рекордного рівня завдяки мігрантам 17.01.2020

За 2019 рік населення Німеччини зросло на близько 200 тисяч осіб до рекордних 83,2 мільйона, кажуть у статистичному відомстві. Як і раніше, головною причиною приросту населення залишається міграція.
Протести на місцевих виборах у РФ - Європа у фокусі (відео)

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
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