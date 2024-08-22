Житло в Німеччині: німці його частіше орендують чи купують?

Який метраж квартир у Німеччині? Сім'ї вважають за краще орендувати квартири чи купувати їх? Які особливості Берліна? Наскільки східна частина країни відрізняється від західної? Нові дані.

Є кілька укорінених уявлень про житло в Німеччині. Ось, приміром: більшість німців, особливо у великих містах, не володіє нерухомістю, а орендує квартири й навіть будинки; середній метраж, що і так уже високий, зростає й надалі, проте на сході країни та в Берліні він нижчий; у багатьох домогосподарствах проживає лише одна особа.

Німецькі сім'ї воліють мешкати у власному житлі

Наскільки всі ці уявлення відповідають дійсності? Докладну відповідь дають результати перепису населення ФРН. Він відбувся два роки тому, але супроводжувався таким ґрунтовним анкетуванням, що німецькі статистики й досі аналізують отриману масу даних і регулярно публікують свої висновки за окремими темами на спеціальному сайті Zensus2022 . І ось тепер, 15 серпня 2024 року, було представлено чергову порцію статистики про житло в Німеччині.

Один стереотип демографи одразу ж спростували: жителі ФРН здебільшого проживають усе ж таки не в орендованих, а у власних квартирах і будинках. Ця частка, що виявилася порівняно низькою після Другої світової війни через величезні руйнування житлового фонду, повільно, але неухильно зростає. Якщо на момент минулого перепису населення 2011 року 56 відсотків сімей проживали в Німеччині "у власних чотирьох стінах", як кажуть німці, то нині ця частка досягла 57 відсотків.

Молода родина оглядає виставлений на продаж будинок Фото: Rainer Hackenberg/picture-alliance

Тож загалом 12,4 мільйона сімей у ФРН мешкають у власній нерухомості. Під сім'ями німецькі статистики розуміють пари з дітьми або без дітей, а також одного з батьків з дітьми. Серед пар з дітьми частка власників житла становить 62 відсотки. Інакше кажучи, пари без дітей частіше готові орендувати житлоплощу, батьки з дітьми воліють ростити їх у власних квартирах або індивідуальних будинках, нерідко з садом. Питання про те, скільки це коштує, в даній статистиці не розглядалося, проте DW нещодавно докладно писала про це в статті "Життя в Німеччині: де особливо дорого і де ціни нижчі?".

Середній розмір житла у ФРН: 94,4 квадратних метра

У новому повідомленні на сайті Zensus2022 докладно подано статистику щодо розмірів житлової площі в сьогоднішній Німеччині. Більш ніж половина німецьких сімей, 54 відсотки, мають у своєму розпорядженні понад 100 квадратних метрів власної або орендованої житлової площі.

Так, 15 відсотків родин проживають у квартирах або індивідуальних будинках розміром від 100 до 119 кв. м, ще 15 відсотків - на площі від 120 до 139 кв. м, у 10 відсотків вона становить від 140 до 159 кв. м, а у 14 відсотків - 160 кв. м і більше. Якщо до того ж врахувати, що 19 відсотків родин мешкають на площі від 80 до 99 кв. м, то виходить, що майже три чверті родин у Німеччині, а саме 73 відсотки, мають у своєму розпорядженні щонайменше 80 кв. м.

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Згідно з раніше опублікованими на сайті Zensus2022 підрахунками, середній розмір житлоплощі в Німеччині становить 94,4 кв. м, що на 3 метри більше, ніж у 2011 році. Родин (з дітьми або без), яким доводиться обходитися розмірами житла від 40 до 59 кв. м, у Німеччині всього 7 відсотків. Їхня частка найвища в містах-мільйонниках Берліні та Гамбурзі, де вона становить, відповідно, 14 й 11 відсотків, а також у східнонімецьких федеральних землях Саксонія, Саксонія-Ангальт і Мекленбург-Передня Померанія.

Багато сучасних квартир у Німеччині мають простору кухню Фото: Janine Schmitz/photothek.de/picture alliance

Специфіка житлової сфери в Берліні

Щоправда, у Саксонії, Саксонії-Ангальт і Тюрингії середній розмір житла зріс за десятиліття на 5 метрів, тоді як у всіх західнонімецьких землях приріст становив лише 3 метри, тож східна частина Німеччини поступово наздоганяє західну. У Берліні та Гамбурзі середня житлоплоща збільшилася за той самий період у середньому лише на 1 метр.

Взагалі в столиці ФРН з населенням 3,6 мільйона осіб сім'ї набагато частіше, ніж загалом по Німеччині, живуть у відносно маленьких квартирах і до того ж значно рідше володіють нерухомістю. Якщо, нагадаємо, в середньому по країні 62 відсотки пар з дітьми володіють тією площею, на якій вони проживають, то в Берліні цей показник становить лише 25 відсотків.

Район Марцан у східній частині Берліна Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

Утім, подібні показники в багатьох країнах досить характерні для столичних або особливо великих міст. Особливість Німеччини з її історично сформованою яскраво вираженою федеративною структурою полягає в тому, що найкомфортніші умови для життя часто трапляються не стільки в найбільших, скільки в середніх і навіть малих містах, що підтверджують новітні дослідження.

Але повернімося до розмірів житлоплощі. Найбільша частка маленьких квартир зафіксована у східнонімецькому промисловому місті Галле з населенням 240 тисяч осіб (земля Саксонія-Ангальт), де від часів НДР ще залишилася велика кількість типово соціалістичних багатоповерхових панельних будинків. Тут кожна п'ята родина, 21 відсоток, має для життя лише від 40 до 59 кв. м.

Деякі райони міста Галле є соціально неблагополучними Фото: Hans Pfeifer/DW

Водночас найнижчою частка сімей з особливо маленькими квартирами виявилася у Цвайбрюккені в західнонімецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц. У цьому місті з 34 тисячами жителів, до речі, один із найвищих у всій ФРН показників сімей із дітьми, які проживають на власній житлоплощі - 64 відсотки. Ще вищий він загалом у сусідній федеральній землі Саар. У цьому, далеко не найбагатшому німецькому регіоні, розташованому на кордоні з Францією, цей показник становить 74 відсотки.

Мільйони літніх людей живуть самотньо

Перепис населення наочно підтвердив і такий пов'язаний із демографічними змінами тренд, як збільшення частки квартир, у яких самотньо проживають літні люди, старші за 65 років. У 2011 році таких домашніх господарств було в Німеччині 12,5 відсотка (4,7 мільйона), у 2022 році вже 15,1 відсотка (6,1 мільйона). Іншими словами: у сьогоднішній ФРН приблизно шість мільйонів пенсіонерів самотньо проживають у квартирі або будинку (при загальному населенні 82,7 мільйона осіб і 43,1 мільйона квартир/індивідуальних будинків).

На сході Німеччини частка таких домогосподарств знову ж таки вища, ніж у середньому по країні: у федеральних землях Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія, Саксонія і Тюрингія вона сягає 17 відсотків. В економічно особливо успішних західнонімецьких землях Баварія, Баден-Вюртемберг і Гессен вона становить 14 відсотків.

Шість мільйонів німецьких пенсіонерів мешкають самі Фото: Funke Foto Services/IMAGO IMAGES

Підіб'ємо підсумки: стереотип про німців як орендарів житла, а не домовласників, дедалі більше застаріває; уявлення про вельми великі квартири в Німеччині відповідає дійсності; відставання східних земель від західних за низкою параметрів досі простежується, але воно скорочується, хоча й не дуже швидко; за розмірами житла та структурою власності столиця ФРН Берлін значно поступається середнім показникам у країні; в мільйонах квартир проживають самотні літні люди, причому на сході країни частка таких домогосподарств особливо велика.