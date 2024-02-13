У ФРН впав індекс ділових настроїв у будівництві

Показники ділових настроїв у житловому будівництві ФРН впали до найнижчої позначки за весь час спостережень з 1991 року. Забудовники нарікають на брак замовлень і високі витрати на будівництво.

У Німеччині ділові настрої в галузі житлового будівництва в січні впали до безпрецедентно низького рівня. Індекс настроїв знизився до мінус 59 пунктів після мінус 56,9 пункту в грудні. Це - найнижчий показник за весь час спостережень з 1991 року, повідомив Інститут економічних досліджень в Мюнхені (ifo) у вівторок, 13 лютого.

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Очікування будівельних компаній на найближчі місяці також невтішні. Індекс ділових очікувань в галузі в січні знизився до мінус 64,7 пункту після мінус 68,9 пункту в грудні. "Перспективи на майбутні місяці похмурі. Будівництво як і досі перебуває під подвійним тиском", - заявив куратор опитувань ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe).

Ціла низка негативних факторів

Одним з негативних факторів, за словами Вольрабе, залишається брак замовлень - на це нарікають більше половини компаній - трохи менше, ніж у грудні. Скоротилася і кількість скасованих замовлень, але вести мову про зміну тенденції на краще ще рано, наголосив він. Украй негативно впливають і високі процентні ставки за банківськими кредитами, а також значні витрати на будівництво, зазначив експерт.

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Федеральне об'єднання підприємств з управління нерухомістю та житлового будівництва (BFW) у зв'язку з публікацією даних ifo зазначило, що в будівництві спостерігається ситуація, що ставить під загрозу виживання багатьох компаній.

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На тлі цього голова BFW Дірк Залевскі (Dirk Salewski) закликав уряд ФРН істотно полегшити податковий тягар будівельних компаній, а також спростити приписи для зведення нових будівель, застерігши, що інакше загроза краху нависне над усією будівельною галуззю Німеччини.

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