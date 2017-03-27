You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Реклама
Саар
Саар - федеральна земля у Федеративній Республіці Німеччина. Столиця - місто Саарбрюкен.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН
Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН
У Німеччині оголошено про третій за рік багатомільярдний інвестиційний проєкт у галузі мікроелектроніки.
Економіка
03.02.2023
3 лютого 2023 р.
В одній німецькій землі після Великодня послаблять локдаун
В одній німецькій землі після Великодня послаблять локдаун
З 6 квітня у Саарі відновлять свою роботу театри, кінотеатри, спортзали та ресторани з терасами на відкритому повітрі.
Суспільство
25.03.2021
25 березня 2021 р.
Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК?
Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК?
Меркель залишає пост голови ХДС. На нього претендує політик, схожа на неї, але інша - Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Політика
31.10.2018
31 жовтня 2018 р.
У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора
У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора
Рефрижератор, завантажений молочними продуктами, виїхав з Мілана 21 жовтня. Як довго в ньому перебували люди, невідомо.
Суспільство
23.10.2018
23 жовтня 2018 р.
Що означає перемога ХДС на виборах у Саарі?
Що означає перемога ХДС на виборах у Саарі?
Незважаючи на високий рейтинг кандидата СДПН у канцлери, соціал-демократи слабо виступили на земельних виборах у Саарі.
Політика
27.03.2017
27 березня 2017 р.
Що означає програш партії Шульца у Саарі для федеральних виборів? (27.03.2017)
Що означає програш партії Шульца у Саарі для федеральних виборів? (27.03.2017)
Для майбутніх виборів до Бундестагу програш СДПН у Саарі - не показовий. Попри це, соціал-демократи вже не впевнені у легкій перемозі Мартіна Шульца над Анґелою Меркель.
Політика
27.03.2017
27 березня 2017 р.
01:49 хв.
Показати більше
Реклама