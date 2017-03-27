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Саар

Саар - федеральна земля у Федеративній Республіці Німеччина. Столиця - місто Саарбрюкен.

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Докладно

Wolfspeed у присутності канцлера ФРН Олафа Шольца оголошує про будівництво заводу мікрочіпів, 1 лютого

Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН

Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН

У Німеччині оголошено про третій за рік багатомільярдний інвестиційний проєкт у галузі мікроелектроніки.
Економіка3 лютого 2023 р.
Уряд найменшої німецької землі Саар вирішив послабити карантинні обмеження після Великодня

В одній німецькій землі після Великодня послаблять локдаун

В одній німецькій землі після Великодня послаблять локдаун

З 6 квітня у Саарі відновлять свою роботу театри, кінотеатри, спортзали та ресторани з терасами на відкритому повітрі.
Суспільство25 березня 2021 р.
Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК?

Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК?

Меркель залишає пост голови ХДС. На нього претендує політик, схожа на неї, але інша - Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Політика31 жовтня 2018 р.
Поліція ФРН

У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора

У ФРН п'ятьох іракців врятували з рефрижератора

Рефрижератор, завантажений молочними продуктами, виїхав з Мілана 21 жовтня. Як довго в ньому перебували люди, невідомо.
Суспільство23 жовтня 2018 р.
Консерваторам є чому тішитись у федеральній землі Саар

Що означає перемога ХДС на виборах у Саарі?

Що означає перемога ХДС на виборах у Саарі?

Незважаючи на високий рейтинг кандидата СДПН у канцлери, соціал-демократи слабо виступили на земельних виборах у Саарі.
Політика27 березня 2017 р.
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Що означає програш партії Шульца у Саарі для федеральних виборів? (27.03.2017)

Що означає програш партії Шульца у Саарі для федеральних виборів? (27.03.2017)

Для майбутніх виборів до Бундестагу програш СДПН у Саарі - не показовий. Попри це, соціал-демократи вже не впевнені у легкій перемозі Мартіна Шульца над Анґелою Меркель.
Політика27 березня 2017 р.01:49 хв.
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