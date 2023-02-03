Чіпи для електромобілів: компанія зі США побудує завод у ФРН

У Німеччині оголошено про третій за рік багатомільярдний інвестиційний проєкт у галузі мікроелектроніки. Корпорація Wolfspeed обрала землю Саар та партнера ZF Friedrichshafen.

Найближчими роками Європа різко скоротить багаторічне відставання від Азії та Америки в галузі мікроелектроніки, а європейським лідером із виробництва чіпів явно стане Німеччина. 1 лютого американська корпорація Wolfspeed у присутності канцлера, віцеканцлера та інших політиків ФРН оприлюднила плани будівництва в німецькій федеральній землі Саар (Saarland), яка розташована у південно-західній частині країни, найбільшого у світі заводу з випуску напівпровідників на основі карбіду кремнію. Підприємство планує з 2027 року постачати мікрочіпи європейським виробникам електромобілів, які зіткнулися в останні роки з перебоями в постачаннях від азіатських компаній.

Спочатку Intel, потім Infineon, а тепер Wolfspeed

Для Німеччини це вже третій багатомільярдний інвестиційний проєкт у високотехнологічній сфері напівпровідників менш як за рік. У березні 2022 року про намір побудувати відразу два підприємства поблизу Магдебурга оголосив американський гігант галузі Intel, у листопаді німецький концерн Infineon повідомив про спорудження свого другого заводу в Дрездені. І ось тепер Wolfspeed.

Шольц та голова Wolfspeed Ґреґ Лоу демонструють продукцію цієї компанії, 1 лютого Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Примітно, що всі три проєкти, два з яких - американські, запускаються на тлі дискусій про загрозу деіндустріалізації Німеччини та розмов про відхід німецьких промислових підприємств у США через дорожнечу енергії у ФРН та високі субсидії у США. Віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) розцінив рішення Wolfspeed як "важливий сигнал про те, що Німеччина у скрутній ситуації зберігає інвестиційну привабливість, у тому числі в галузі високих технологій".

У землі Саар знають, що таке деіндустріалізація

Дуже примітно і те, що корпорація Wolfspeed зупинила свій вибір саме на землі Саар, де не з чуток знають, що таке деіндустріалізація. Цей регіон разом із французькою Лотарингією та герцогством Люксембург з другої половини 19 століття протягом цілого століття утворював свого роду індустріальний трикутник вугілля та сталі.

Невипадково першим у світі промисловим об'єктом, включеним ЮНЕСКО до списку "Всесвітньої спадщини", став металургійний завод Völklinger Hütte у саарському місті Фьольклінген. Проте з 1960-х років і місцева чорна металургія, і особливо вугільна промисловість, почали втрачати конкурентоспроможність і скорочувати свої потужності.

Високотехнологічне виробництво розміститься на території колишньої вугільної електростанції Ensdorf Фото: Johannes Glöckner/picture alliance

Отже, економіка землі Саар вже не перше десятиліття переживає важкий і болісний процес глибоких структурних змін. Тому дуже символічно, що новий завод мікроелектроніки з його надчистими виробничими приміщеннями збудують на території колишньої електростанції Ensdorf, яка працювала на кам'яному вугіллі, видобуток якого в Німеччині повністю припинили наприкінці 2018 року. У цьому контексті слід розуміти фразу канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про те, що "індустріальна революція повертається до Енсдорфа (громада в в землі Саар - Ред.)". Але тепер уже на новому витку технологічного розвитку.

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Карбідокремнієві чіпи збільшують дальність пробігу

Наявність відповідного майданчика з усіма необхідними комунікаціями була для Wolfspeed, безсумнівно, одним із аргументів на користь містечка Енсдорф на березі річки Саар. Важливу роль відіграло й вигідне географічне положення регіону: порівняно неподалік знаходяться одразу кілька центрів як німецького, так і французького автопрому, а в безпосередній близькості розташований автозавод американської корпорації Ford.

Проєкт майбутнього заводу Wolfspeed у федеральній землі Саар Фото: Wolfspeed Inc.

Справа в тому, що основними клієнтами німецького заводу Wolfspeed, який буде на третину більше за головне підприємство корпорації в США, стануть саме автобудівники, які прискорено розширюють нині випуск електромобілів. Чіпи на основі карбіду кремнію забезпечують більш швидке заряджання акумуляторних батарей, ніж кремнієві чіпи, і збільшують дальність пробігу електромобілів. Вони також потрібні в енергетиці та при виробництві промислового обладнання.

ZF Friedrichshafen відповідає головному конкуренту Bosch

І все ж таки вирішальним аргументом на користь саме землі Саар стало те, що тут розташоване велике підприємство німецької компанії ZF Friedrichshafen. Це один із найбільших у світі і другий за розмірами в Німеччині постачальник компонентів для автопрому - і тим самим прямий конкурент концерну Bosch. А той 2021 року відкрив у Дрездені власний завод з виробництва чіпів, а влітку 2022 року ухвалив рішення про збільшення його виробничих потужностей.

Виробництво мікрочіпів на заводі концерну Bosch у Дрездені Фото: Bosch

Тепер ZF Friedrichshafen відповідає головному конкуренту тим, що братиме участь у фінансуванні заводу Wolfspeed. До того ж поблизу нового підприємства буде відкрито науково-дослідний центр, і тут німецька фірма стане вже основним співвласником.

Однак ZF Friedrichshafen, головний роботодавець у землі Саар (9500 співробітників), надасть американському партнеру та його заводу не лише кошти, а й частково свій кваліфікований персонал - йдеться про кількасот осіб, яким буде запропоновано перейти на роботу до партнера. Глава Wolfspeed Ґреґ Лоу надає наявності добре підготовлених кадрів особливе значення: вони мають забезпечити високу продуктивність праці та тим самим високу прибутковість. "Рівень кваліфікації техніків у Німеччині дуже, дуже високий", - наголосив Лоу.

Вартість заводу в Енсдорфі складе приблизно 2,75 мільярда євро, з яких ZF Friedrichshafen вкладе 170 мільйонів євро. Натомість компанія отримає пакет акцій Wolfspeed та стане міноритарним акціонером цієї порівняно молодої корпорації, що вийшла на Нью-Йоркську біржу восени 2021 року.

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ЄС ще має схвалити масштабні держсубсидії

Лоу не приховує, що очікує на масштабні субсидії від влади землі Саар, від уряду ФРН і від ЄС. Вони є неодмінною умовою проєкту. Така загальносвітова практика в галузі: підприємства мікроелектроніки, що створюють велику кількість високооплачуваних інноваційних робочих місць, є настільки бажаними і цінними інвесторами, що в різних точках планети їм готові надавати щедру держпідтримку.

Перші роботи на території колишньої електростанції Ensdorf розпочалися Фото: Oliver Dietze/picture alliance/dpa

В інтерв'ю економічній газеті Handelsblatt Ґреґ Лоу та член правління ZF Friedrichshafen Штефан фон Шукман (Stephan von Schuckmann) повідомили, що розраховують на держпідтримку у розмірі приблизно 20 відсотків вартості проєкту. Це приблизно півмільярда євро.

Як тільки Єврокомісія дасть згоду на такі субсидії, Wolfspeed і ZF Friedrichshafen мають намір відразу розпочати будівництво, розраховане на чотири роки. У тому, що згоду буде отримано, немає сумнівів. ЄС цілеспрямовано, політично та фінансово підтримує розвиток європейської мікроелектроніки і має намір до 2030 року подвоїти її частку на світовому ринку до 20 відсотків. Свій вагомий внесок у це має зробити і майбутній завод у землі Саар на кордоні Німеччини з Францією та Люксембургом.