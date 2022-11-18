Схід Німеччини стає європейським центром індустрії чіпів

Слідом за Intel мільярди євро у будівництво на сході Німеччини заводу з виробництва мікросхем вкладе Infineon. Дрезден закріплює за собою титул Саксонської кремнієвої долини.

Спочатку Intel та Магдебург - і ось тепер Infineon та Дрезден. Поки в ЗМІ та в соцмережах активно обговорюється загроза деіндустріалізації Німеччини через припинення постачання російського газу, світові лідери мікроелектроніки ухвалюють багатомільярдні інвестиційні рішення щодо будівництва у ФРН заводів із випуску чіпів - ключових компонентів для високотехнологічних галузей промисловості. Причому споруджувати заводи будуть на території колишньої НДР, яка за рівнем індустріалізації поки що відстає від західної частини країни, але останніми роками її наздоганяє.

Infineon: рекордні інвестиції після рекордного року

План будівництва в Дрездені нового заводу з випуску 300-міліметрових кремнієвих пластин найбільший німецький виробник мікрочіпів Infineon Technologies AG, який продавав раніше свою продукцію і в Росію, оприлюднив 14 листопада разом з публікацією підсумків фінансового року, що завершився у вересні. Рік виявився рекордним як за виторгом, що зріс на 29 відсотків, до 14,2 мільярда євро, так і за чистим прибутком, що збільшився на 63 відсотка і склав 3,4 мільярда євро.

Проєкт другого заводу Infineon поблизу Дрездена у Кремнієвій Саксонії Фото: Infineon

Після такого успішного року можна піти і на рекордні інвестиції, вирішило керівництво концерну в штаб-квартирі поблизу Мюнхена. Водночас компанія підвищила середньостроковий прогноз розвитку бізнесу. Адже й перспективи всієї галузі виглядають перспективними: глобальний попит на мікрочіпи швидко зростає. Відразу ж згадуються викликані дефіцитом простої у світовому автопромі. Тому Infineon і готовий вкласти в новий завод приблизно п'ять мільярдів євро - найбільшу у історії компанії суму при спорудженні окремого підприємства. На ньому працюватимуть близько тисячі осіб.

Щоправда, Infineon одразу ж попередив, що розраховує на "адекватну державну підтримку". Це звичайна практика за подібних мегапроєктів, і великих проблем отримати її явно не виникне. Адже в Євросоюзі незабаром очікуються ухвалення вже підготовленого закону про підтримку виробників мікрочіпів (European Chips Act) та виділення на цю мету 15 мільярдів євро. Поставлено завдання до 2030 року подвоїти частку ЄС на висококонкурентному глобальному ринку мікросхем, що становить нині лише 10 відсотків, і тим самим знизити залежність від постачальників із Азії та США.

Silicon Saxony: Кремнієва Саксонія в Дрездені розростається

Водночас Infineon може розраховувати на підтримку уряду ФРН і особливо на субсидії від влади федеральної землі Саксонія. Адже її столиця, Дрезден, та околиці міста вже зараз мають неформальний титул Silicon Saxony. Саксонською кремнієвою долиною цей регіон назвали за аналогією з каліфорнійською Кремнієвою долиною тому, що тут теж зосереджена велика кількість різних за розмірами компаній, так чи інакше пов'язаних з виробництвом напівпровідників. Загалом їх близько 2300.

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Виникнення такого кластера пояснюється тим, що у Дрездені за часів НДР знаходився комбінат Robotron - один із найбільших у соціалістичному таборі виробник обчислювальної техніки з тисячами кваліфікованих працівників. Тож тут був досвід підготовки кадрів у цій сфері - і ці традиції збереглися.

Тому після об'єднання Німеччини в 1990 році сюди з різних країн потягнулися інвестори в галузі мікроелектроніки: американський гігант Intel, нідерландська компанія NXP, корпорація зі США Applied Materials, що випускає обладнання для виробництва напівпровідників.

Завод Bosch у Дрездені: випуск мікрочіпів забезпечують працівники та роботи Фото: Bosch

У червні 2021 року завод, що випускає чіпи для електричних та гібридних автомобілів, відкрив у Дрездені німецький концерн Bosch. Для нього цей проєкт вартістю один мільярд євро став найбільшим у 130-річній історії компанії. А зараз, як стверджують інсайдери, із владою Саксонії веде переговори про будівництво підприємства найбільший у світі виробник чіпів TSMC із Тайваню.

У концерну Infineon, який увійшов у десятку лідерів на світовому ринку напівпровідників після виведення в 1999 році зі складу німецького технологічного гіганта Siemens, теж є завод у Дрездені. Тож те нове підприємство, яке планується ввести в експлуатацію восени 2026 року, стане для нього другим у Кремнієвій Саксонії. "Завжди легше розширювати наявний виробничий майданчик", - вважає глава Infineon Йохен Ганебек (Jochen Hanebeck).

Гігантський проєкт Intel у східнонімецькому Магдебурзі

А ось американська корпорація Intel пішла іншим шляхом. Коли вона шукала в ЄС місце для розміщення не одного, а відразу двох нових заводів з випуску чіпів для європейського ринку, то як варіант розглядала і добре знайомий їй Дрезден. Однак у кінцевому підсумку вибір впав у березні 2022 року на Магдебург, столицю іншої федеральної землі на території колишньої НДР - Саксонії-Анхальт.

Проєкт двох заводів корпорації Intel у Магдебурзі Фото: Intel Corporation

Тут інвестору зі США запропонували великі вільні площі у новій промзоні (купівля землі має завершитися у листопаді) та обіцяли багатомільярдну підтримку від федеральної та місцевої влади. Своєю чергою Intel збирається вкласти в спорудження та оснащення двох розташованих поруч один з одним підприємств близько 17 мільярдів євро. Для ФРН це поки що найбільший індустріальний проєкт 21-го століття.

12 листопада глава Intel Пет Гельсінджер відвідав Магдебург і цим підтвердив намір корпорації в першій половині 2023 року розпочати будівництво. Введення в експлуатацію цього комплексу в індустріально слабко розвиненій частині Німеччини заплановано на 2027 рік.

Від Магдебурга до Дрездена автобаном всього близько 230 кілометрів. Отже, по суті, майбутній виробничий майданчик Intel і Кремнієву Саксонію можна буде вважати двома полюсами одного економічного кластера, що спеціалізується на випуску напівпровідників. Тим більше, що обидва міста знаходяться на річці Ельбі. Завдяки цьому кластеру колишня НДР стане за кілька років найбільшим європейським центром виробництва мікрочіпів - однією з найперспективніших галузей майбутнього.