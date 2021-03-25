В одній німецькій землі після Великодня суттєво послаблять локдаун

Уряд найменшої за площею німецької землі Саар вирішив послабити карантинні обмеження після Великодня. Як повідомив у четвер, 25 березня, глава земельного уряду Тобіас Ганс (Tobias Hans), з 6 квітня у Саарі відновлять свою роботу театри, кінотеатри, концертні зали, спортивні зали та ресторани, які мають тераси на відкритому повітрі, передає агентство dpa. При цьому обов'язковою умовою для відвідування цих установ або занять спортом стане наявність негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 24 години.

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Також у Саарі будуть пом'якшені запроваджені раніше обмеження на приватні контакти. В рамках послаблення локдауну будуть знову дозволені зустрічі осіб з декількох домогосподарств.

Контактні види спорту, такі як футбол, будуть дозволені на відкритому повітрі. Безконтактним спортом можна буде займатися і в приміщенні.

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За словами Ганса, пом'якшення локдауну у Саарі буде експериментом. "Ми хочемо відкрити нові можливості в боротьбі з пандемією. Після року пандемії ми повинні думати не лише про те, як щось закрити і обмежити", - заявив прем'єр. Він пояснив, що уряд хоче дати людям перспективу "для того, щоб вони знову могли трохи більше насолоджуватися життям, особливо навесні".

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Ганс також додав, що у випадку успішності експерименту, з 18 квітня у Саарі можливе буде подальше послаблення карантинних обмежень.

Загалом у Німеччині голови уряди земель разом із канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) домовилися подовжити чинний локдаун у країні до 18 квітня. На даний момент країна переживає підвищення числа нових заражень коронавірусом, ситуація у відділеннях інтенсивної терапії лікарень країни також стає дедалі більш напруженою. Останніми тижнями у Німеччині були скасовані деякі обмеження, запроваджені у грудні для боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, знову працюють перукарні, салони краси та інші послуги. Крім того, за записом моливе відвідання магазинів, музеїв та галерей. У змішаному режимі працюють також школи та дитячі садки. Натомість усі розважальні заклади, ресторани та кафе, а також готелі залишаються зачиненими.

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