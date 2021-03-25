 В одній німецькій землі після Великодня суттєво послаблять локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В одній німецькій землі після Великодня суттєво послаблять локдаун

З 6 квітня у найменшій за площею німецькій землі Саар відновлять свою роботу театри, кінотеатри, концертні зали, спортивні зали та ресторани, які мають тераси на відкритому повітрі.

Уряд найменшої німецької землі Саар вирішив послабити карантинні обмеження після Великодня

Уряд найменшої німецької землі Саар вирішив послабити карантинні обмеження після Великодня

Уряд найменшої за площею німецької землі Саар вирішив послабити карантинні обмеження після Великодня. Як повідомив у четвер, 25 березня, глава земельного уряду Тобіас Ганс (Tobias Hans), з 6 квітня у Саарі відновлять свою роботу театри, кінотеатри, концертні зали, спортивні зали та ресторани, які мають тераси на відкритому повітрі, передає агентство dpa. При цьому обов'язковою умовою для відвідування цих установ або занять спортом стане наявність негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 24 години.

Читайте також: У театр і кафе - з тестом на COVID. Чи стане Тюбінген прикладом для всієї Німеччини?

Також у Саарі будуть пом'якшені запроваджені раніше обмеження на приватні контакти. В рамках послаблення локдауну будуть знову дозволені зустрічі осіб з декількох домогосподарств.

Контактні види спорту, такі як футбол, будуть дозволені на відкритому повітрі. Безконтактним спортом можна буде займатися і в приміщенні.

Читайте також: Німеччина: як критика змусила Меркель скасувати посилення локдауну

За словами Ганса, пом'якшення локдауну у Саарі буде експериментом. "Ми хочемо відкрити нові можливості в боротьбі з пандемією. Після року пандемії ми повинні думати не лише про те, як щось закрити і обмежити", - заявив прем'єр. Він пояснив, що уряд хоче дати людям перспективу "для того, щоб вони знову могли трохи більше насолоджуватися життям, особливо навесні".

Читайте також: У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19

Ганс також додав, що у випадку успішності експерименту, з 18 квітня у Саарі можливе буде подальше послаблення карантинних обмежень.

Загалом у Німеччині голови уряди земель разом із канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) домовилися подовжити чинний локдаун у країні до 18 квітня. На даний момент країна переживає підвищення числа нових заражень коронавірусом, ситуація у відділеннях інтенсивної терапії лікарень країни також стає дедалі більш напруженою. Останніми тижнями у Німеччині були скасовані деякі обмеження, запроваджені у грудні для боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, знову працюють перукарні, салони краси та інші послуги. Крім того, за записом моливе відвідання магазинів, музеїв та галерей. У змішаному режимі працюють також школи та дитячі садки. Натомість усі розважальні заклади, ресторани та кафе, а також готелі залишаються зачиненими.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 02:02

Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)

 

Також за темою

Deutschland Polen l Coronavirus - Warten vor Testzentrum in Slubice

Коронавірус: Польща посилює локдаун через стрімке зростання захворюваності 25.03.2021

Через третю хвилю пандемії COVID польський уряд запроваджує нові санітарно-епідеміологічні обмеження. Будуть зачинені, зокрема, будівельні і меблеві магазини, ясла та дитячі садки, а також перукарні і косметичні салони.

Weltspiegel | 23.03.2021 | Coronavirus Deutschland

Пандемія COVID-19: у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих 24.03.2021

З початку пандемії COVID-19 у Німеччині померли вже більше 75 тисяч інфікованих коронавірусом людей. Лише за минулу добу додалося ще 248 жертв хвороби.

Deutschland Angela Merkel

Меркель виступає за подовження локдауну в Німеччині на квітень 21.03.2021

Відомство канцлерки ФРН Анґели Меркель пропонує подовжити локдаун в країні на квітень. Цю пропозицію розглянуть на нараді з представниками земель 22 березня.

Реклама

Докладно

Через недостатній рівень вакцинації в Україні все ще фіксують спалахи дифтерії та кору

Від чого варто вакцинуватись українцям (відео)

Які планові щеплення необхідні дорослим і як скористатися безкоштовними вакцинами, з'ясувала кореспондентка DW.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  