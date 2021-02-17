 У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19

Дотепер експрес-тестами на COVID-19 могли користуватися люди з відповідною професійною підготовкою. Тепер вони будуть доступними для решти населення Німеччини.

У Німеччині вперше дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19

У Німеччині вперше дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19

Федеральний інститут лікарських засобів та медичних виробів Німеччини видав перші три спеціальні дозволи на користування експрес-тестами на COVID-19 для самостійного використання жителями країни. Про це в середу, 24 лютого, повідомив речник відомства, передає агенція dpa.

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Усі три схвалені тести передбачають, що люди мають робити мазки з носа. Люди без професійної підготовки можуть безпечно провести цю процедуру, йдеться у дослідженнях, представлених виробниками, пояснили в інституті. Загалом це відомство перевіряє технічні особливості таких швидких тестів та чи безпечно ними користуватися людям без відповідної підготовки. Станом на 12 лютого до інституту подали майже 30 заявок на спеціальне затвердження відповідних швидких тестів.

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У свою чергу, міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) припускає, що наступного тижня у Німеччині видадуть ще більше дозволів для інших швидких тестів. Ці експрес-тести та щеплення від коронавірусу в Німеччині вважають важливими компонентами для стримування пандемії. Раніше персонал без медичної освіти в країні міг робити експрес-тести лише після проходження спеціального навчання.

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