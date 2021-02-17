У Німеччині дозволили самостійно робити експрес-тести на COVID-19

Федеральний інститут лікарських засобів та медичних виробів Німеччини видав перші три спеціальні дозволи на користування експрес-тестами на COVID-19 для самостійного використання жителями країни. Про це в середу, 24 лютого, повідомив речник відомства, передає агенція dpa.

Читайте також: Рекомендації ЄК: коли доречні експрестести на COVID-19

Усі три схвалені тести передбачають, що люди мають робити мазки з носа. Люди без професійної підготовки можуть безпечно провести цю процедуру, йдеться у дослідженнях, представлених виробниками, пояснили в інституті. Загалом це відомство перевіряє технічні особливості таких швидких тестів та чи безпечно ними користуватися людям без відповідної підготовки. Станом на 12 лютого до інституту подали майже 30 заявок на спеціальне затвердження відповідних швидких тестів.

Читайте також: Як працює експрес-тест на коронавірус і коли його потрібно робити

У свою чергу, міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) припускає, що наступного тижня у Німеччині видадуть ще більше дозволів для інших швидких тестів. Ці експрес-тести та щеплення від коронавірусу в Німеччині вважають важливими компонентами для стримування пандемії. Раніше персонал без медичної освіти в країні міг робити експрес-тести лише після проходження спеціального навчання.

Читайте також: Коронавірус: як тестують на COVID-19 в Україні