Пандемія COVID-19: у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих

Також, згідно з даними RKI, за добу, що минула, було виявлено 15 813 нових випадків інфікування коронавірусом у країні. Таким чином кількість нових випадків COVID-19 у Німеччині продовжує зростати. Для порівняння, рівно тиждень тому було зафіксовано 13 435 нових інфікувань коронавірусом та 249 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.
На цьому тлі канцлерка Німеччини Анґела Меркель і глави федеральних земель країни напередодні вирішили продовжити локдаун до 18 квітня і посилити його на Великдень. Так, у святкові дні всі торговельні точки припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, але інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті. Згідно з рішенням, Чистий четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п'ятниця, Великдень і наступний за нею понеділок в Німеччині є традиційно святковими днями. Таким чином "протягом п'яти днів поспіль буде діяти принцип "ми залишаємося вдома", пояснила напередодні Анґела Меркель.
Згідно з рішенням канцлерки і глав федеральних земель, масові скупчення людей в громадських місцях в ці п'ять днів повністю заборонені.
Уряд ФРН закликав церкви і релігійні громади проводити великодні богослужіння онлайн. Відкритими повинні залишитися лише центри вакцинації і проведення тестів на коронавірус.
Найбільше жертв COVID-19 у США
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільше в світі летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано у США - більше 537 тисяч. Слідом йдуть Бразилія та Мексика із 294 тисячами і 198 тисячами жертв відповідно.
У Європі найбільше померлих з коронавірусом у Великобританії (126 тисяч) та Італії (105 тисяч). В Україні станом на середу, 24 березня, зафіксовано 30 773 смерті хворих на COVID-19.
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Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)
Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.