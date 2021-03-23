Пандемія COVID-19: у Німеччині вже більше 75 тисяч померлих

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 із цим діагнозом померли більше 75 тисяч осіб. Про це свідчать дані, опубліковані німецьким Інститутом імені Роберта Коха (RKI) вранці середи, 24 березня.

Лише за минулу добу в країні померло 248 інфікованих коронавірусом осіб. Таким чином загальна кількість жертв сягнула 75 212 людей.

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У Німеччині посилять локдаун на Великдень

Також, згідно з даними RKI, за добу, що минула, було виявлено 15 813 нових випадків інфікування коронавірусом у країні. Таким чином кількість нових випадків COVID-19 у Німеччині продовжує зростати. Для порівняння, рівно тиждень тому було зафіксовано 13 435 нових інфікувань коронавірусом та 249 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

На цьому тлі канцлерка Німеччини Анґела Меркель і глави федеральних земель країни напередодні вирішили продовжити локдаун до 18 квітня і посилити його на Великдень. Так, у святкові дні всі торговельні точки припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, але інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті. Згідно з рішенням, Чистий четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п'ятниця, Великдень і наступний за нею понеділок в Німеччині є традиційно святковими днями. Таким чином "протягом п'яти днів поспіль буде діяти принцип "ми залишаємося вдома", пояснила напередодні Анґела Меркель.

Згідно з рішенням канцлерки і глав федеральних земель, масові скупчення людей в громадських місцях в ці п'ять днів повністю заборонені.

Уряд ФРН закликав церкви і релігійні громади проводити великодні богослужіння онлайн. Відкритими повинні залишитися лише центри вакцинації і проведення тестів на коронавірус.

Найбільше жертв COVID-19 у США

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільше в світі летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано у США - більше 537 тисяч. Слідом йдуть Бразилія та Мексика із 294 тисячами і 198 тисячами жертв відповідно.

У Європі найбільше померлих з коронавірусом у Великобританії (126 тисяч) та Італії (105 тисяч). В Україні станом на середу, 24 березня, зафіксовано 30 773 смерті хворих на COVID-19.

Дивитись відео 02:02 Поділитись Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3qyjO Швидкий тест на COVID-19: як німці самостійно визначають коронавірус вдома (23.03.2021)