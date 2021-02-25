"Третя хвиля" пандемії COVID-19 накрила Європу, але не всю

Після зниження кількості нових інфікувань коронавірусом, яке спостерігалося в Європі на початку року, протягом останнього місяця вона знову почала зростати. Так, кількість нових випадків COVID-19 з середини лютого й донині зросла на 40 відсотків. Станом на 18 березня у Європі в середньому нараховувалося 240 нових інфікувань на 100 тисяч населення протягом семи днів. У країнах Євросоюзу, за даними статистичного порталу Our World in Data Оксфордського університету, ця цифра є ще вищою - 318 випадків, що на 60 відсотків більше у порівнянні з серединою лютого.

Утім, "третя хвиля" пандемії спостерігається не скрізь. Наприклад, якщо в Естонії за останній місяць кількість випадків інфікування зросла втричі до понад 1100 випадків на 100 тисяч населення за сім днів, то в інших країнах Балтії - Литві та Латвії, а також у Росії навпаки простежується низхідний тренд. "Третьої хвилі" також не помітно зі статистики, що надходить із Великобританії, Іспанії та Португалії.

Суттєве зростання кількості випадків демонструють країни Центральної та Південної Європи, насамперед Чехія, Чорногорія та Угорщина. У Німеччині також кількість нових заражень зростає - за останні чотири тижні вона практично подвоїлася, утім, перебуває все ж таки на досить помірному рівні.

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Позитивною ознакою є те, що у середньому кількість летальних випадків у Європі зменшується. Утім, чи підтвердиться цей тренд, стане відомо лише через кілька тижнів, оскільки приблизно саме стільки переважно триває перебіг типового летального випадку захворювання на COVID-19. Також поки що не простежується якогось чіткого впливу кампанії з вакцинації населення в різних країнах на темпи поширення коронавірусу.

Як проходить кампанія з вакцинації у Європі

Якщо лідером у світі за темпами вакцинації є Ізраїль, то в Європі таким лідером є Великобританія. Станом на 20 березня, згідно з даними порталу Our World in Data, у цій країні було введено 44 дози вакцини на сто жителів. Далі серед європейських країн у цьому списку слідує Угорщина - більш ніж 21 доза на сто жителів. У середньому в європейських країнах цей показник становить близько 13 доз. Приблизно на такому ж рівні - 12,5 дози на сто жителів - перебуває Німеччина. В Україні цей показник станом на 21 березня становить 0,25 дози вакцини на сто жителів.

Успіх Великобританії пояснюється тим, що ця країна почала кампанію з вакцинації на два тижні раніше за країни ЄС. Там також робиться ставка на те, щоб якомога швидше зробити якомога більшій кількості людей перше щеплення, а для другого щеплення вакцини не резервуються. Це зробило можливим щеплення вікових груп молодше 60 років, які не належать до груп ризику. Британський уряд розраховує, що до липня кожен дорослий житель королівства матиме можливість вакцинуватися від коронавірусу. Крім того, порівняно з країнами ЄС, у Великобританії, вочевидь, краще організовано процес вакцинації.

До того ж у Євросоюзі спостерігається нестача вакцин. Це призводить до того, що деякі країни ЄС, серед яких Угорщина, допустили на свій ринок російську вакцину "Спутник V", яка поки що не була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

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Також слід додати, що у Великобританії, на відміну від Німеччини та низки інших країн ЄС, не припинявся процес вакцинації препаратом AstraZeneca через повідомлення про ризик виникнення тромбозу внаслідок щеплення, що у поодиноких випадках закінчилося смертю вакцинованих. Утім, наразі щеплення AstraZeneca у ФРН та в низці інших країн відновили, хоч і з деякими обмеженнями. Так, в Іспанії щеплення цієї вакциною має відновитися цього тижня, а у Франції препарат вводитимуть лише людям старшим 55 років, оскільки вважається, що ризик виникнення тромбозу в людей після 50 років знижується. А у країнах Скандинавії вирішили зачекати з подальшим застосуванням вакцини AstraZeneca, допоки не будуть проведені додаткові дослідження.

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Обмеження на подорожі

Жителів Німеччини нещодавно порадувала звістка про те, що деякі популярні курортні напрямки з точки зору німецьких органів влади перестали бути регіонами, що становлять ризик зараження коронавірусом. Відповідно, щодо них припинили діяти спеціальні правила, як-то вимога після повернення з цих регіонів робити тест на коронавірус чи заборона виходити з дому протягом певного часу. До таких курортів Німеччиною, зокрема, наразі зараховані іспанський острів Майорка, регіон Алгарве на півдні Португалії та півострів Істрія у Хорватії. Єдина країна, яка повністю є "зеленою" для ФРН, - це Ісландія.

Теоретично проведення відпустки для жителів Німеччини є можливим і в інших країнах. Утім, формально щодо них діє застереження міністерства закордонних справ ФРН із закликом уникати усіх необов'язкових подорожей через ризик захворіти на COVID-19.

Для всіх жителів третіх країн, у тому числі й України, за окремими винятками, кордон ЄС, як і раніше, залишається закритим. А той, хто має право в'їзду, зобов'язаний дотримуватися суворих правил. Наприклад, у Німеччині перед в'їздом необхідно заздалегідь реєструватися на спеціальному вебресурсі або заповнити заявку в паперовій формі. Після в'їзду до ФРН необхідно протягом щонайменше п'яти днів перебувати в домашньому карантині й протягом 48 годин надати негативний тест на коронавірус. Загалом домашній карантин триває десять днів, утім, якщо особа бажає завершити його раніше, то не раніше ніж через п'ять днів після повернення вона може повторно пройти тест на коронавірус і, за умови його негативного результату, отримати свободу пересування.

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До окремої категорії обмежень на в'їзд до ФРН належать країни, де поширені варіанти коронавірусу, - попри те, що в самій Німеччині так званий британський варіант коронавірусу наразі домінує. Із таких країн в'їзд до Німеччини заборонений практично без винятків, окрім громадян ФРН та осіб, що мають право на проживання у країні.

В інших європейських країнах подекуди діють ще суворіші правила. Більшість із них забороняє в'їзд із третіх країн без поважної причини, майже в усіх країнах необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус. А у Швейцарії, для прикладу, всі, хто приїжджає з країн "червоної" зони, повинні протягом десяти днів залишатися в домашньому карантині.