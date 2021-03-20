Третя хвиля COVID-19: cаміт ЄС проведуть у режимі відеоконференції

Через зростання темпів поширення коронавірусу запланований на кінець наступного тижня у Брюсселі саміт лідерів країн ЄС вирішили провести за допомогою відеозв'язку.
Прискорення темпів поширення коронавірусу в Європі призвело до рішення провести черговий саміт ЄС у режимі відеоконференції. Про це в неділю, 21 березня, у Twitter написав Баренд Лейтс, речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля.
За його словами, Мішель, що опікується організацією самітів ЄС, ухвалив це рішення "через зростання кількості випадків COVID-19 у країнах-членах".
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Інформаційне агентство AFP із посиланням на європейських дипломатів пише, що минулого тижня лідери країн ЄС скасували саміт за власної особистої участі. Однак Мішель все ж сподівався знайти можливість уникнути повернення до режиму відеоконференції за допомогою посилення гігієнічних заходів.
Від початку пандемії COVID-19 саміт ЄС проводився в особистому режимі лише декілька разів. Одним із них був чотириденний "марафон", під час якого було ухвалено план відновлення економіки Євросоюзу у 750 мільярдів євро.
За даними AFP, серед тем, які заплановано обговорити на березневому саміті, - погіршення відносин з Російською Федерацією на тлі отруєння опозиційного політика Олексія Навального та придушення мирних протестів на його підтримку. Також на порядку денному будуть відносини з Туреччиною та проблеми в координації дій з подолання пандемії COVID-19 між країнами ЄС.
Наступна очна зустріч лідерів держав Євросоюзу запланована на 8 травня у Порту у Португалії.