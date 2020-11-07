 Джо Байдена запросили до Брюсселя на саміт ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

Джо Байдена запросили до Брюсселя на саміт ЄС

Європейський Союз готовий співпрацювати з США під час пошуку рішень для найнагальніших проблем сьогодення, наголосили в Брюсселі.

Джо Байден

У ЄС сподіваються на значне покращення відносин між ЄС та США за президентства Байдена

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив обраного президентом США Джо Байдена на спеціальну зустріч з 27-ма європейськими главами держав і урядів, що відбудеться в наступному році у Брюсселі. Своє запрошення Шарль Мішень озвучив у понеділок, 23 листопада, під час 20-хвилинної телефонної розмови з Байденом, повідомили в офісі президента Європейської Ради.

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Під час розмови Шарль Мішень запропонував майбутньому американському лідеру відновити "сильний трансатлантичний альянс", заснований на спільних інтересах і цінностях. За словами Мішеля, Європейський Союз готовий співпрацювати з США під час пошуку рішень для найгостріших проблем сьогодення, як-от боротьби з пандемією COVID-19, стимулювання економічного зростання, протидії змінам клімату, в політиці безпеки тощо.

У ЄС сподіваються на поліпшення трансатлантичних відносин, що досягли найнижчої точки розвитку за нинішнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, Байден значно випереджає за результатами підрахунку голосів нинішнього президента Дональда Трампа. Утім, чинний президент поки не збирається визнавати свою поразку й вказує на масивні фальсифікації та інші порушення під час голосування, хоч жодних доказів своїх тверджень так і не навів.

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