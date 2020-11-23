 Названі імена посадовців адміністрації Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

Названі імена посадовців адміністрації Байдена

У команді обраного президентом США Джо Байдена оголосили кандидатури майбутніх посадовців в його адміністрації. Джон Керрі займеться питаннями клімату, а Пентагон уперше очолить жінка.

Джо Байден (п) з ексдержсекретарем США Джоном Керрі

Джо Байден (п) з ексдержсекретарем США Джоном Керрі

Команда обраного президентом Сполучених Штатів Джо Байдена оголосила перші прізвища ключових посадовців його адміністрації. Згідно з оприлюдненим у понеділок, 23 листопада, повідомленням його команди, Байден хоче призначити досвідченого дипломата Ентоні Блінкена на пост держсекретаря.

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Водночас колишнього держсекретаря Джона Керрі, котрий обіймав цей пост за адміністрації Барака Обами, Байден вирішив призначити своїм уповноваженим із питань клімату, передає інформагенція AFP.

Алехандро Майоркас стане першим латиноамериканцем, який очолить міністерство національної безпеки США, що відає зокрема питаннями імміграції.

Перша жінка на чолі Пентагону

Водночас стало відомо про плани Байдена призначити на пост глави Пентагону колишню заступницю директора ЦРУ Авріл Хейнс. Хейнс, таким чином, має стати першою жінкою на чолі міністерства оборони США. В майбутньому вона координуватиме роботу всіх американських спецслужб.

Дипломатку Лінду Томас-Грінфілд у Байдена планують призначити на пост представника США при ООН. Так само команда Байдена підтвердила, що 43-річний Джейк Салліван стане радником президента Байдена з питань національної безпеки.

Раніше цього дня американські ЗМІ вже повідомляли про плани щодо призначень окремих посадовців. Однак офіційне підтвердження надійшло тільки тепер.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, Байден значно випереджає за результатами підрахунку голосів нинішнього президента Дональда Трампа. Утім, чинний президент поки не збирається визнавати свою поразку й вказує на масивні фальсифікації та інші порушення під час голосування, хоч жодних доказів своїх тверджень так і не навів.

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