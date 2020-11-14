Не побачив фальсифікацій виборів у США: Трамп звільнив керівника Агентства з кібербезпеки

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 17 листопада, відправив у відставку керівника Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) у складі міністерства національної безпеки США Крістофера Кребса, який раніше відкинув твердження про фальсифікацію результатів президентських виборів у країні 3 листопада.

Про своє рішення Трамп повідомив у Twitter, уточнивши, що звільнення "набуває чинності негайно". "Нещодавня заява Кріса Кребса про захищеність виборів 2020 року була вкрай неточною, оскільки мали місце масові порушення та фальсифікації", - написав президент. При цьому він не навів фактів, які би підтверджували ці закиди.

Раніше Кребс, який, зокрема, працював над захистом виборчої системи США від кібератак, заявляв, що очікує на звільнення. Як відзначає агентство Reuters, очільник CISA дізнався про свою відставку, прочитавши повідомлення Трампа у Twitter. Після цього Кребс написав у цій же соцмережі, що для нього "було честю" обіймати цю посаду. "Ми все зробили правильно", - додав він.

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Кребс очолював CISA з моменту створення відомства два роки тому. Після президентських виборів у США 3 листопада, на яких демократ Джо Байден, за прогнозами провідних американських ЗМІ, заручився достатньою кількістю голосів у Колегії виборників для перемоги над республіканцем Трампом, CISA та низка компаній, що надали технологічне обладнання для підрахунку голосів, заявили, що не знайшли доказів маніпуляцій, назвавши голосування найбільш захищеним в історії. Дональд Трамп не визнає своєї поразки та намагається оскаржити результати голосування в судах.

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