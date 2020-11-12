Агентство з кібербезпеки США: немає даних про втрачені голоси на виборах

Немає інформації про втрачені або незараховані голоси на президентських виборах у США. Про це повідомило Агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки при міністерстві внутрішньої безпеки CISA і урядова координаційна рада з інфраструктури виборів (GCC).

Читайте також: Як за президента Байдена зміниться політика США щодо України

"Вибори 3 листопада були найбезпечнішими в американській історії", - йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті Агентства з кібербезпеки США у четвер, 12 листопада.

Також у заяві зазначили, що співробітникам відомств відомо про існування "необґрунтованих претензій і можливостей для дезінформації про процес виборів". Однак у заяві наголосили, що обидва відомства мають "максимальну впевненість у безпеці та цілісності наших виборів" і додали, що решта людей "також повинні" її мати.

"Немає жодних доказів того, що будь-яка система голосування видалила або втратила голоси, змінила голоси або була якимось чином скомпрометована", - наголосили в заяві.

Читайте також: Ексспівробітники служби нацбезпеки США закликали оголосити Байдена президентом

Як відомо, вибори в США відбулися 3 листопада. Більшість голосів уже підраховані, але офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть відомі пізніше. Однак, на підставі наявних даних 7 листопада провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу Джо Байдена на виборах президента. Сам Байден також у зверненні до нації оголосив себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Республіканець Дональд Трамп, який звинуватив демократів у шахрайстві і в тому, що вони "вкрали" у нього перемогу, не визнає поразки. Він ініціював низку судових позовів з метою домогтися перегляду результатів голосування у декількох штатах.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Китаю Сі Цзіньпін У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Росії Володимир Путін Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Бразильський президент Жаір Болсонару Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Лідер КНДР Кім Чен Ин Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США Прем'єр Словенії Янез Янша Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном. Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик

