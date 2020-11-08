Байден визначився з майбутнім керівником апарату Білого дому

Керувати апаратом Білого дому у майбутній адміністрації Джо Байдена буде Рон Клайн, з яким він співпрацює з 1987 року.
Кервіником апарату Білого дому під час майбутнього президентства Джо Байдена стане Рон Клайн, з яким обраний президент США має давню історію співробітництва. Про це Байден оголосив у четвер, 12 листопада.
"Глибокий і різнобічний досвід Рона Клайна, а також його здатність працювати з людьми будь-якого політичного спектру - саме те, що мені потрібно від керівника апарату Білого дому, коли ми стикаємося з кризовим моментом і знову об'єднуємо нашу країну", - написав Байден у Twitter.
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Майбутній керівник апарату Білого дому має досвід управління адміністрацією віцепрезидента США Джо Байдена під час першого терміну президентства Барака Обами, а також адміністрацією віцепрезидента Ела Гора у 1990-х роках. Він також був ключовим радником обраного президента під час його передвиборчої кампанії у 2020 році і готував його до дебатів. Клайн співпрацює з Байденом з часів виборчої кампанії Демократичної партії США 1987 року.
Американські ЗМІ звертають увагу на те, що обрання Клайна свідчить про те, яку велику роль у майбутній адміністрації Білого дому приділять боротьбі з пандемією COVID-19 у США. Соратник Байдена координував боротьбу проти спалаху вірусу Ебола у 2014 році. Він також грав ключову роль у розробці та втіленні плану адміністрації президента Обами з економічного відродження Сполучених Штатів після кризи 2008 року.
"Я маю за честь цю довіру обраного президента і віддам усі сили, аби повести за собою талановиту та різноманітну команду у Білому домі Байдена та Харріс", - написав Клайн у Twitter.
Також станом на ранок, 12 листопада, низка американських штатів затвердила остаточні результати підрахунку голосів на виборах президента США, повідомляє аналітичний центр Cook Political Report. Першим з них став Делавер, рідний штат Байдена, де за нього віддали свої голоси 58,7 відсотка виборців. Результати також оголосили у Вайомінгу, Оклахомі, Південній Кароліні, Південній Дакоті і Вермонті.
Попри те, що результати попереднього підрахунку свідчать про перемогу Байдена, чинний президент США Дональд Трамп відмовляється визнати це та веде судові суперечки у низці штатів щодо підсумків голосування. Не надаючи вагомих доказів, він стверджує, що в Демократичній партії фальсифікували результати за допомогою голосування поштою і таким чином "вкрали вибори".
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