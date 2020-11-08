 Байден визначився з майбутнім керівником апарату Білого дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

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Новини

Байден визначився з майбутнім керівником апарату Білого дому

Керувати апаратом Білого дому у майбутній адміністрації Джо Байдена буде Рон Клайн, з яким він співпрацює з 1987 року.

Майбутній керівник апарату Білого дому Рон Клайн і обраний президент США Джо Байден

Майбутній керівник апарату Білого дому Рон Клайн (ліворуч) і обраний президент США Джо Байден

Кервіником апарату Білого дому під час майбутнього президентства Джо Байдена стане Рон Клайн, з яким обраний президент США має давню історію співробітництва. Про це Байден оголосив у четвер, 12 листопада.

"Глибокий і різнобічний досвід Рона Клайна, а також його здатність працювати з людьми будь-якого політичного спектру - саме те, що мені потрібно від керівника апарату Білого дому, коли ми стикаємося з кризовим моментом і знову об'єднуємо нашу країну", - написав Байден у Twitter.

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Клайн працював раніше з Байденом і Гором

Майбутній керівник апарату Білого дому має досвід управління адміністрацією віцепрезидента США Джо Байдена під час першого терміну президентства Барака Обами, а також адміністрацією віцепрезидента Ела Гора у 1990-х роках. Він також був ключовим радником обраного президента під час його передвиборчої кампанії у 2020 році і готував його до дебатів. Клайн співпрацює з Байденом з часів виборчої кампанії Демократичної партії США 1987 року.

Американські ЗМІ звертають увагу на те, що обрання Клайна свідчить про те, яку велику роль у майбутній адміністрації Білого дому приділять боротьбі з пандемією COVID-19 у США. Соратник Байдена координував боротьбу проти спалаху вірусу Ебола у 2014 році. Він також грав ключову роль у розробці та втіленні плану адміністрації президента Обами з економічного відродження Сполучених Штатів після кризи 2008 року.

"Я маю за честь цю довіру обраного президента і віддам усі сили, аби повести за собою талановиту та різноманітну команду у Білому домі Байдена та Харріс", - написав Клайн у Twitter.

Перші штати США затвердили результати виборів

Також станом на ранок, 12 листопада, низка американських штатів затвердила остаточні результати підрахунку голосів на виборах президента США, повідомляє аналітичний центр Cook Political Report. Першим з них став Делавер, рідний штат Байдена, де за нього віддали свої голоси 58,7 відсотка виборців. Результати також оголосили у Вайомінгу, Оклахомі, Південній Кароліні, Південній Дакоті і Вермонті.

Попри те, що результати попереднього підрахунку свідчать про перемогу Байдена, чинний президент США Дональд Трамп відмовляється визнати це та веде судові суперечки у низці штатів щодо підсумків голосування. Не надаючи вагомих доказів, він стверджує, що в Демократичній партії фальсифікували результати за допомогою голосування поштою і таким чином "вкрали вибори".

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